倒數13天！青少年接種BNT　醫示警：打後5天出現「這症狀」快就醫

▲12至17歲青少年即將開始接種BNT疫苗，醫師提醒打後5天若出現胸痛症狀，要趕緊就醫。（圖／CTWANT提供）

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12歲以上到17歲的青少年將於9月23日施打BNT疫苗，各學校已經發下疫苗接種意願書給家長參考，最慢在下周一（13日）繳回，意願書上顯示12至15歲的青少年不適的反應最明顯，9成會出現注射部位疼痛，7成會疲倦、頭痛，因此各級學校也開放三天的防疫假，並且2周內會減少像是籃球課或跑步等的激烈運動課程。

胸腔重症醫師蘇一峰PO文表示，美國研究學家分析後發現，打完兩劑mRNA疫苗之後，心臟不良反應的確會增加，此外，該研究也發現年輕男孩產生心臟不良副作用的比例非常高，是年輕女孩的10倍以上，而且9成心臟不良反應都發生在接種疫苗後的前5天，因此呼籲大家屆時要多注意相關症狀，如果施打BNT疫苗後，前5天出現胸痛情形就要趕緊就醫。

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台大醫師李秉穎日前受訪也表示，施打BNT疫苗後要注意3件事，包括孩童可能出現暈針、過敏性休克、心肌炎等副作用。李秉穎說，9月23日之後校園接種一定會出現暈針的情形，心理因素占絕大部分，會有全身冒汗、呼吸急促，彷彿即將要休克的樣子，但其實這只是過度換氣症候群，所以接種時心情應盡量放輕鬆。

過敏性休克的問題，接種BNT疫苗有百萬分之5的機率會出現該症狀，比一般蛋白疫苗高出五倍，因此打完必須仔細觀察30分鐘，並確保醫護人員都在場。至於心肌炎，李秉穎直言沒有辦法預測，因為這與個人體質有關，接種疫苗後一周到一個月內，都要多加留意自己的身體狀況。

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