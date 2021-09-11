強颱璨樹「挾風雨逼台」！陸警範圍增加高雄　周六白天風雨增強

▲強颱璨樹漸漸近逼，周六白天風雨漸強。（圖／翻攝自RAMMB）

記者許凱彰／台北報導

中央氣象局於10日深夜持續針對強颱燦樹發布陸上颱風警報，根據23：30最新公布的資訊，原本在傍晚公布的台東、屏東、恆春半島陸上警戒外，深夜再新增了高雄地區。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，強颱璨樹強度目前沒有太大的變化，未來朝東南方海面方向前進，走向仍以東方進來、沿著東部沿海北上的機率最高，11日（周六）會是暴風圈籠罩台灣的過程，13日（周一）暴風圈會逐漸遠離，11、12日（周日）會是影響最劇烈的時候。

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▲周六風雨就會漸強，周日的雨勢與強風會比較明顯。（圖／中央氣象局）

根據氣象局23時資料顯示，璨樹颱風在鵝鑾鼻的南南東方約360公里海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。近中心最大風速每秒58公尺（約每小時191公里），相當於17級風；瞬間最大陣風每秒73公尺（約每小時234公里），相當於17級風以上。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。其暴風圈正逐漸接近巴士海峽。

徐仲毅提醒，12日白天雨勢會比較明顯，颱風中心會出現12級以上強陣風，綠島、恆春半島要注意，降雨主要出現在東半部地區；另外，11日白天風雨會逐漸增強，北部地區天氣穩定，到晚上雨勢會增加，恆春半島會出現局部大雨，東部、北部的雨勢也會逐漸變大，12日北部、宜蘭花蓮會出現局部豪雨，大家要特別注意。

▼璨樹颱風來襲，各地暴風圈侵襲率。（圖／中央氣象局）