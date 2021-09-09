璨樹估宜蘭登陸「1天穿頭」5:30將發海警　半個台灣破70%暴風侵襲

▲璨樹颱風步步逼近台灣。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

強颱來襲，中央氣象局9日晚間8時最新預報，14號颱風「璨樹」（Chanthu）路徑再東修，將以強颱之姿，最高機率從宜蘭、新北交界一帶登陸台灣，距離上一次強颱登陸，是2016年的尼伯特。暴風圈侵襲機率花東已破80%，北北基桃竹、恆春也都破70%，預計11日（周六）開始東半部、恆春半島就有豪大雨發生，12日（周日）全台都有明顯雨勢，東北部、東部有局部豪雨以上降雨。

氣象局表示，因太平洋高壓又稍微減弱，璨樹最新預報潛勢路徑又更往東偏移，不排除中心可能登陸宜蘭一帶，擦過台灣東北部地區，10日（周五）將是觀測颱風轉彎角度的關鍵時間，依據目前資料，預計最快10日清晨5時30分就可能會發布海上警報，接著視颱風路徑觀察，若有登陸跡象就可能在下午發陸警。

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▼璨樹路徑東偏仍有機會從宜蘭一帶登陸，東半部暴風侵襲率破70%。（圖／中央氣象局、NCDR）



依據9日晚間8時璨樹路徑潛勢圖，11日晚間颱風暴風圈就可能已經碰觸到台灣東南部陸地，預估12日時颱風中心可能從宜蘭附近登陸，並往北通過北台灣，於12日晚間出海遠離台灣。暴風侵襲機率部分，本島的恆春75%、新竹70%、桃園73%、北北基達74%、宜蘭75%、花蓮80%、台東最高83%，外島的蘭嶼88%、綠島84%。

根據氣象局觀測，璨樹9日晚間8時中心來到鵝鑾鼻東南方約880公里海面上，稍微減速以每小時17轉20公里速度，向西北西轉北北西移動，正在逐漸轉彎，近中心最大風速每秒維持53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑維持180公里，10級風暴風半徑60公里，預估10日晚間8時璨樹將來到鵝鑾鼻東南方約450公里海面上。

▲「小鋼炮」強颱璨樹暴風半徑達180公里。（圖／翻攝RAMMB）



氣象局預測，11日至13日（下周一）是璨樹颱風及其外圍環流離台灣最近的時段，全台都將有明顯的雨勢，11日東半部及恆春半島地區首當其衝，有陣雨或雷雨，並有局部豪大雨，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨；12日各地轉雨，中部以北、東北部、東部及其他山區有局部大雨或豪雨發生機率，尤其東北部、東部有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

天氣風險公司預估，10日晚間起到13日，颱風靠近到台灣附近，各國預測路徑，颱風將有侵台機會，11日起將進入巴士海峽往西北至北北西，逐漸移動至台灣東南方海面，最快10日早上氣象局將會先針對巴士海峽、東半部發布海上警報，下半天有機會再進一步針對花東地區或至南台灣發布陸上颱風警報。預估11日下半天至12日一整天是最接近台灣時候，劇烈風雨由東半部擴及北部，之後轉往中南部地區時會較為減緩。

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