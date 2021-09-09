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璨樹最快明「海陸警齊發」關鍵上鉤拳轉彎登陸　全台暴風豪雨↑

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、RAMMB、typhoon2000）

▲強颱璨樹眼牆清晰紮實。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

強颱直撲！中央氣象局9日晚間8時最新預報，14號颱風「璨樹」（Chanthu）稍微減速，向西北西、朝巴士海峽接近，路徑有向東修正趨勢，但中心仍有機會從宜蘭一帶登陸，研判11日（周六）進入巴士海峽後向北轉，周末各地都有豪大雨明顯雨勢，尤其東北部、東部有局部豪雨以上發生機率，9日深夜到10日清晨就會發布海警。災害預報士賈新興分析，歐洲預報璨樹恐從宜花登陸，估計最快10日凌晨、傍晚相繼發布海陸警，宜蘭、新北、桃園一帶風雨將相當明顯。

簡任技正伍婉華9日下午預報，強颱璨樹位在太平洋高壓南緣的大低壓帶東側，高壓強弱變化和低壓環流變化，都會影響璨樹未來移動方向、速度，目前預估它以偏向西移動，10、11日（周五、六）高壓減弱東退，璨樹就會來到高壓邊緣並逐漸北轉，若高壓減弱較早且幅度大，颱風就可能從台灣東邊北上，若減弱較晚、幅度小，颱風就會從偏西路徑北上。

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▼璨樹關鍵大轉彎，恐從東部登陸穿過台灣帶來暴風豪雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、RAMMB、typhoon2000）

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、RAMMB、typhoon2000）

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、RAMMB、typhoon2000）

依照路徑潛勢預報，伍婉華表示，11至12日（周六至日）璨樹的可能路徑涵蓋台灣海峽、台灣本島及東部海面，若偏西北上，花東、恆春半島、南部、中部及金馬澎地區都要留意，若偏東北上，連北部、東北部地區也要注意。目前最可能路徑預估，11日東半部、南部有陣雨或雷雨，東南部、恆春有局部豪大雨發生，中部以北依舊高溫炎熱、午後有雷陣雨；到了12日（周日），整天颱風就在上空，各地都不穩定有陣雨或雷雨，局部有更明顯的豪大雨。

伍婉華提醒，颱風路徑只要稍微北上角度不同，全台風雨情況都會不同，若稍微遠離，有些地方可能不下雨、高溫炎熱。氣象局預估將在9日深夜到10日清晨發布海上警報，陸警部分，因颱風11、12日兩天最為接近，將視颱風北上的角度、時間、速度，還會有1、2天的觀察期。

▼各國預測璨樹颱風路徑逐漸收束，太平洋高壓減弱導致路徑轉偏東。（圖／翻攝typhoon2000）

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、RAMMB、typhoon2000）

賈新興則分析，針對璨樹颱風9日各國模式出現較大變化，24小時之前差異性不大，除了美國仍預測璨樹會偏西北移動，各國都有颱風提早北轉並朝台灣東南部近海或北部陸地靠近機會，會出現這樣變化，基本上跟太平洋高壓預報趨勢有關。歐洲模式顯示，太平洋高壓有提早減弱趨勢，路徑上開始提早北轉，系集模式預報也顯示，颱風從偏東側、朝台灣宜花一帶陸地靠近機會大，系集成員則預估璨樹可能從貼近西部外海通過。

賈新興提醒，由於璨樹颱風靠近台灣時，還是接近強颱下限或中颱上限，不管走何種路徑，對台灣影響都相對明顯，強風雨就落在颱風中心外圍接近20至50公里的眼牆位置，只要中心接近陸地，從宜蘭一帶登陸的話，基本上整個宜蘭、新北到桃園一帶風力將相當明顯；降雨預報也顯示，雨勢最明顯時間點落在12日，中心可能在宜花交界登陸，宜蘭新北交界雨量非常大。

氣象局目前預報，11日凌晨3點璨樹7級暴風半徑將碰觸東南部、巴士海峽海域，賈新興表示，最快10日凌晨就會發布海上颱風警報，陸警預報評估上，暴風圈接近恆春半島時間落在11日上午，往前推估18小時，10日傍晚前後有機會發布東部或恆春半島陸上警報，警報時間將隨著颱風接近變化，「10日是非常關鍵的時間點」。

根據氣象於觀測，9日晚間8時璨樹稍微減速，以每小時16公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒維持53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，7級風暴風半徑維持180公里，10級風暴風半徑60公里，維持強度颱風強度。

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