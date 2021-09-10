5年前「莫蘭蒂與尼伯特」恐懼再臨　颱風璨樹強度不會輸

▲璨樹颱風來勢洶洶。（圖／中央氣象局）



文／中央社

強烈颱風璨樹來勢洶洶，中央氣象局今天清晨5時30分發布海上警報，12小時後發布陸上警報。氣象局觀測，璨樹強度不輸5年前襲台的莫蘭蒂與尼伯特，提醒未來兩天防強風豪雨。

根據氣象局颱風消息，璨樹下午2時的強度增強，近中心最大風速從每秒53公尺增強到58公尺，7級風暴風半徑也從180公里擴大為200公里。

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氣象局說，強烈颱風下限是指近中心最大風速達每秒51公尺以上，但無上限。氣象局統計，近幾年曾侵襲台灣的強颱，包括：2016年7月的尼伯特、2016年9月的莫蘭蒂、2018年7月的瑪莉亞及2019年的利奇馬；其中莫蘭蒂災情最大。

氣象局紀錄顯示，莫蘭蒂侵襲台灣期間，中心最大風速高達每秒60公尺，陸地上最大陣風達17級，颱風從台灣西南部通過，中心未登陸，農林漁牧業產物及民間設施損失卻高達新台幣21億元。

尼伯特侵襲台灣期間，近中心最大風速也達每秒58公尺，台東測站也測到17級強陣風，颱風重創台東及綠島、蘭嶼，全台農損逾11億元。瑪莉亞與利奇馬近中心最大風速，則分別為每秒55公尺及每秒53公尺。

根據氣象局最新預報，璨樹從台灣東部近海通過機率較高，靠近台灣時的強度可能是強颱下限或中颱上限，明天暴風圈漸接近台灣，12日就會籠罩全台，且風強雨驟。

明天降雨偏在東半部，12日各地都有陣雨或雷雨，中部以北、東部會有大雨或豪雨，南部及東南部山區也會有局部大雨或豪雨。

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