女網友一夜情激戰...他突想「走後門」被拒　秒變警察辦案逼就範

▲一名上班族佯稱是警察，性侵女網友得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

彰化林姓男子任職貿易公司，去年透過交友軟體認識29歲的女子小春，2人去年9月第一次相約見面，就開車到台中市一家摩鐵發生性行為，林男中途要換姿勢，改成肛交，但被小春拒絕，林男竟佯稱是警察，並且要調查小春及其公司，逼迫就範，台中地院審理表示，小春已接受林男賠償且原諒所為，判處林男強制性交罪，徒刑2年，緩刑5年。

林男去年8月透過交友軟體認識小春，9月20日相約見面，並且開車到台中市南屯一家汽車旅館並發生性行為，不久，林男想改用肛交，但被小春拒絕，竟佯稱是警察，要調查小春和公司是否涉及不法，小春心生恐懼不敢抗拒，林男竟得寸進尺，還拍下小春裸照，要求口交。

林男完事後，載著小春返回公司，要求刪除2人對話紀錄，並要求拍攝其居留證及公司地址照才讓小春離去，小春擔心遭到迫害報警處理，警方在9月30日上午前往林男住處搜索逮捕。

台中地院表示，雖然雙方兩情相悅而性交，但林男為逞其雄性權力慾望，滿足其性慾，佯稱為警察，導致小春精神萌生恐懼，甚至有輕生念頭，惟審理時，林男坦承犯行，且與小春達成和解，已賠償損害，小春原諒被告行為，還希望法院給被告一個機會，他還年輕，有小孩要養等語，因此判處有期徒刑2年、緩刑5年。

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