隔熱貼變活動海報宣導「不超速」　CP值爆表

▲內埔鄉長鍾慶鎮、內埔警分局長蔡耀順站在一起呼籲「不超速」， 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉公所、警分局合作於今(10)日推出隔熱靜電貼宣導品，張貼在車窗上，讓宣導的警語如同車體廣告，時時提醒用路人，也很實用，CP值滿滿，是全國警察機關第一次以隔熱貼方式呈現的宣導品，獲得熱烈迴響。

警察機關製作過的宣導品，相當多樣，但如何讓駕駛在用路時能時時獲得善意的提醒，大概只有車體廣告，惟車體廣告製作及託刊所費不眥，也無法廣泛傳達，遂內埔警分局別具巧思，製作隔熱靜電貼宣導品，意外獲得好評。

該分局繼與泰武鄉公所合作交安宣導防疫筆外，這次隔熱貼宣導品與內埔鄉公所合作。由於交通事故的發生，有諸多肇因涉及到駕駛車速偏快，遇到碰撞，不及反應導致，內埔警方在隔熱貼宣導品上，直白的告訴用路人「十次車禍九次快」，希望駕駛不貪快，「平安才是回家唯一的路」。對於酒駕造成重大生命、身體的損失，在隔熱貼上，也希望無時無刻的叮嚀用路人。

分局長蔡耀順表示，分局所轄的4個鄉，有7成的交通事故發生在內埔鄉，對於鄉長能與警方站在一起，宣導交通事故的防制工作，甚為感謝。

鄉長鍾慶鎮表示，交通3E政策，不全是警察工作，對於分局提出有關鄉道交通工程的改善，鄉公所也將儘速會勘改善，也敦促用路人應遵守交通規則，營造優質的交通環境，人人有責。

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