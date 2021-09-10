竹聯會長直播囂張嗆：不怕關，只會做流氓　警上銬讓他如願

▲竹聯幫南郡會創會長林男被刑大逮捕。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

1名自稱「竹聯幫南郡會創會長」林姓男子，臉書直播開嗆「不怕關，只會做兄弟」，涉嫌以暴力毆傷鋼鐵業者強行入股並牟取不法339萬元、還率眾衝摩鐵亂棒打員工，被彰化刑大逮捕到案，起出犯罪所得18萬6000元、本票及帳冊等證物，全案將依違反組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送彰化地檢偵辦。

▲林嫌恐嚇取財。（圖／彰化警方提供）

彰化縣警察局刑事警察大隊偵查第一隊接獲情資，林嫌藉「竹聯幫南郡會創會長」名義，吸收多位幫派成員，在田中及社頭地區，多次率眾持棍棒施暴、強佔及恐嚇取財等。

刑大副大隊長張安進指出，本案被害人所經營的機械公司，因向地下錢莊借貸資金周轉，林嫌得知後，認為有利可圖，要求強索入股，並率眾持鋁棒、棍棒將被害人圍毆成傷及強佔公司經營權，牟取不法利益共約339萬元。

另林嫌看到女性友人入住某汽車旅館，以受該旅館員工驚嚇騷擾為由，率眾持棍棒毆打員工成傷，又要求該旅館負責人及員工支付賠償金共36萬元。

案經彰化縣警察局刑事警察大隊長時間蒐證，發現林男臉書開直播開嗆「不怕關」，還嗆「只會做流氓、兄弟」，行徑非常囂張，警方偵辦見時機成熟， 8月25日由彰化地檢檢察官鄭積揚指揮，兵分多路動員41名警力兵分多路拘提、搜索，現場起出18萬6000元、本票及帳冊等證物，將幫眾等7人全案依違反組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇取財等案移請彰化地檢偵辦。

此外，刑警大隊偵四隊再接獲情資，1名自稱陳姓男子竹聯幫台中分會長，得知被害人因生意周轉不靈積欠債務，遂向被害人佯稱，可幫其處理所欠的百萬元債務，致被害人陷於錯誤而交付財物，後被害人發現遭騙欲討錢回來，陳男等人又出言恫嚇被害人。

警方蒐證齊全後，8月30日循線將陳男等5嫌查獲到案，查扣現金55,000元、賓士轎車2輛、被害人本票及槍枝零組件一批等相關證物，其中1輛賓士車為市價300萬元的SLK200 AMG，另1輛為E350，新車價更高達398萬元。全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財及詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲陳男（中）自稱竹聯幫台中分會長，涉及率眾詐欺與恐嚇取財等罪嫌。（警方提供）

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