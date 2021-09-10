車輛拋錨孤立無援　瑪家警神救援助脫困​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

▲內埔警分局瑪家所警員王泓升、高世傑找來友人協助發動汽車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市林姓市民，載家人到瑪家鄉原住民文化園區旅遊，下午欲回程發現引擎無法啟動，由於遇到假日，鄰近修理廠均未營業，趕緊求助400公尺外的分駐所，警方獲報找來友人經營的修車廠協助，解決窘境，讓他很感激。

內埔警分局瑪家所警員王泓升、高世傑日前16時準備出門巡邏時，突見一林姓男子急忙招手並徒步至分駐所請求協助，得知他車輛拋錨無法發動，需要協助。

經了解，林民趁週末假期，自高雄市同家人驅車前往位於瑪家鄉的原住民文化園區旅遊，並於下午至停車場準備返程時，發現車輛疑似因電瓶故障無法發動。不巧適逢週末鄰近修車廠均未營業，加上園區即將關閉，讓他很著急。

後來突想起出園區大門後向下約400公尺即為分駐所，趕急徒步至分駐所請求協助，碰巧遇見準備出門巡邏的王、高二員，便趕緊向員警尋求協助。

員警至停車場後，經檢查研判應為電瓶沒電導致車輛無法發動，高員遂聯繫經營修車廠的友人前來協助，不一會車輛終於得以順利發動。林男表示，車輛無法發動，且又無法聯繫到修車廠，心裡焦急卻又束手無策，所幸警方立即趕來協助脫困。

分局長蔡耀順肯定王、高二員熱心協助民眾脫困；並籲請民眾駕車出門前，應再三檢視車輛狀況，如輪胎胎紋及胎壓是否正常，並注意熄火後車燈是否關閉等，都可避免車輛故障或拋錨，影響出遊興致，也可避免發生危險，