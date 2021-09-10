遊客夜衝「石頭破胎」　沒輪胎行願意救「捨近求遠」原因曝

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超及警員鄭進利找到輪胎業者上山協助 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

潘姓夫妻駕車行經浸水營古道，輪胎遭石頭割破受困山上，枋寮警方獲報，先確定輪胎型號後，經多次連繫輪胎業者，終於找到願意上山換胎業者，順利更換輪胎並於深夜11點多下山，指點返回台東方向，他們對警方熱心協助一再道謝。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超及警員鄭進利晚上8點多日前接獲報案，於大漢林道23公里(浸水營古道出入口)處，有一對夫妻的車子輪胎遭石頭割破，無法行駛。

由於天色昏暗，上山單程要1個多小時，加上浸水營古道出入口人煙稀少，不容易求援，警方怕民眾受困於山上，所長陳啟超立即打電話詢問民眾輪胎型號，積極協助以電話聯絡輪胎業者幫忙，由於往返要3個多小時，且是晚上，視線不良，多數業者拒絕，警方鍥而不捨，最後終於聯絡到高雄市大寮區一家輪胎行願意幫忙，警方偕同業者至報案地點尋找待援救民眾，直至業者修理輪胎完畢後，陪同他們下山已是深夜11時多，並指引返回台東家鄉路線，他們對警方積極協助非常感激，頻頻致謝。

枋寮分局長簡彥匡肯定同仁積極為民服務並及時伸出援手精神，並呼籲駕駛，行車前應檢視車輛狀況、補充油料、水箱水及檢查輪胎胎紋狀況，更應適時注意車子儀表有無正常運作，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

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