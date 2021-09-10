職場中秋送禮「三招收穫超強人緣」！范琪斐分享「頂級滋補禮品＋專屬問侯」輕鬆建立好交情

▲逢年過節是職場送禮旺季，在專業領域事業有成的資深媒體人范琪斐（右）分享自己的送禮原則。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

職場路想走得順遂，不只要把本份工作盡力處理好，人際交往也有許多應對進退和眉角必須留意，其中逢年過節時的送禮環節，看似輕巧實則是門大學問，送得好不但對方驚喜，更可能拉近彼此關係，未來機會無限；要是送得不好，除了喪失原本送禮美意，搞不好還會讓收禮者感到負擔。中秋節快到了，究竟年底業績能否達標，和客戶、上司及同事們能否建立起好交情，中秋送禮攸關成敗的重要一役! 因此禮品選擇相當重要！如何送禮不流於形式，又能藉由禮物表達真誠的祝福？曾任駐美記者二十多年，現以網路節目、Podcast等形式深入報導國際新聞的資深媒體人范琪斐透露三大原則：「基本要求不出錯」、「第一眼就給人留下好印象」、「加一點小巧思更加分」，輕鬆掌握送禮訣竅，就能一路斬獲好人緣。

▲范琪斐對於送禮有自己的一套心法。

范琪斐：第一要務「保證不出錯」 防疫人人顧健康送燕窩滋補好選擇

在職場上打滾多年、充滿知性魅力與活力的范琪斐分享她的送禮之道，她表示送禮就是希望能讓收禮者開心，因此第一要務是「保證不出錯」，像是近年養生風潮興起加上疫情居家期間變長影響，讓大家愈來愈注重身體保養，營養保健食品躍升送禮好感排行榜常勝軍，中秋節即將到來，在揀選禮品時將養生滋補的「白蘭氏燕窩」拿出手，可說是上上之選。白蘭氏燕窩獲得國際評鑑金獎肯定，又是大品牌品質有保證，在如今追求健康的風氣之下，送上白蘭氏燕窩就是不容易出錯的好選擇。

▲對范琪斐而言「白蘭氏燕窩禮盒」是送禮時不會出錯的好選擇。

白蘭氏良好品牌名聲與產品品質 給收禮者增添好印象

范琪斐笑說自己對白蘭氏燕窩的第一印象相當正面，原因是來自於品牌名聲和產品品質享譽華人圈，「收禮的人一看就知道這（燕窩）很好」。白蘭氏燕窩以超過140道的嚴謹品管檢驗加上FTIR鑽石級檢測之下，樹立白蘭氏在大眾心中優質頂級燕窩品牌地位，也讓范琪斐大推「一看到（白蘭氏燕窩）就知道誠意在哪裡」，這非常符合范琪斐送禮之道的另一大重點「禮物第一眼就給人好印象」。

燕窩能養顏美容、調節體質，而被愛美女性視作保養聖品；其溫和滋補的特性也成為長輩和養生一族偏愛的補給品，范琪斐本身也很注重健康以及上鏡要有好氣色，所以比起月餅禮盒她更推薦中秋送上「白蘭氏官燕窩禮盒」，除了內含完整飽滿燕條，包裝外觀更邀請當代書法大師董陽孜揮毫，字體飽含勁道與藝術性，展現燕窩自古以來的尊貴特質。高質感的包裝一眼就能擄獲長輩、客戶的心，內外皆美的禮盒在過節時送給客戶、上司，或拜訪長輩時帶上，都十分合宜，要給人留下好印象其實很簡單。

▲精選原料並以嚴格製程打造的「白蘭氏官燕窩」，讓范琪斐笑說拿出手就能讓人知道誠意。



送禮加分Tips：加上獨一無二的心意小卡，瞬間再加分！

對范琪斐而言，最棒的送禮方式是要送得「巧」，禮物能夠精準傳遞心意給對方，她透露曾收過老公特地親手為她繪製的畫作，充滿情意的禮物就讓她非常感動；不過面對客戶、上司、同事等，可能無法準確得知對方的喜好，但仍然可以透過小巧思為心意加分。范琪斐表示在知道白蘭氏燕窩擁有高機能的營養價值、即開即飲非常方便後，今年中秋節，除了想送給爸媽補身之外，她也想送給身邊的工作夥伴，而且她會再給每個人寫張小卡片，關心對方的近況或是寫下共同經歷的回憶等，希望他們喝白蘭氏燕窩好好寵愛自己，向收禮者傳達他們在自己心中的貴重份量，稀有珍品就該送給重要的人。

送禮細節決定成敗，獨一無二的卡片內容就是能讓收禮人備感窩心的關鍵，專屬的真誠問候親切又熟悉，溫暖的人格特質一秒為自己加分，不光是禮物能從「茫茫禮海」中脫穎而出，更能讓彼此的距離一下子拉近。

▲白蘭氏冰糖燕窩、官燕窩禮盒全通路兩件特價中。

上司、同事和客戶都是最珍貴的職場夥伴，適逢中秋團圓佳節，正是送禮表示關懷的好時機，不妨試著學習范琪斐的送禮三招，禮數和真情實意皆盡在不言中，給送禮和收禮的人一個擁有圓滿好心情的中秋佳節。