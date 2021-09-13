烤肉最地獄食材！　鄉民一致點名它「自己帶來自己吃完」

▲烤肉最地獄食材？鄉民答案很一致。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

中秋連續假期即將到來，但因新冠疫情影響，許多民眾無奈取消烤肉活動。不過，還是有鄉民PO文發問最地雷的烤肉食材，立刻引起許多網友崩潰直指「吐司，自己帶來自己吃完喔！」

有一名網友昨（11日）在批踢踢WomenTalk上以「烤肉帶什麼最賭爛」為題PO文表示，某一年和朋友約烤肉時，有人帶肉、飲料、青菜等食材，眾人分別為聚會盡心力，卻偏偏有人帶某位朋友的前男友來，讓整場烤肉氣氛尬到爆，不禁發問「各位最賭爛的烤肉經驗是什麼？」

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▲烤肉最地獄食材？鄉民幾乎全點名「吐司」。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，立刻引起許多網友感同身受回應，「晚來提早走，不幫忙生火也不幫忙整理」、「負責帶木炭然後大遲到」、「帶女友，然後吃飽就走真的X你老師」、「帶素食主義者」、「不認識的人+1 有夠尷尬...到底來幹嘛」、「一定是女朋友！吃東西還要被閃」。

更有許多網友針對「地雷食材」一致點名吐司，紛紛表示「吐司，自己帶來自己吃完喔！」、「夾肉用菜就好，要吃吐司幹嘛還烤肉」、「吐司夾肉吃上2片就飽了，是要烤屁」、「帶吐司的真的很靠北」、「吐司！除非是超級貴桑桑的生吐司」、「魚跟吐司」。