邱沁宜美麗秘密武器！媽媽牌能量湯加養顏秘方　由內而外散發好氣色

▲邱沁宜斜槓主播、作家、影音創作者多種身分，但卻很少感到體力不足，她認為這是因為她對世界永保好奇心。（圖／記者周宸亘攝，下同）



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攤開主播邱沁宜的行程表，會驚訝發現每天幾乎都被工作和各種私人行程塞好塞滿，擁有主播、主持人、作家等多種斜槓身分的她，卻還是能在容易暴露放大缺點的鏡頭前，展現出光鮮亮麗、精神飽滿的一面，不免讓人好奇她是怎麼辦到的。她說這一切都跟心態有關，工作對她來說就是生活的一部分，而她喜歡將生活視為一場好玩的挑戰遊戲，有新鮮感很重要；她笑說對世界探索的好奇心讓她變健康。當然，隨著年歲閱歷增加，身體代謝無法維持十幾二十歲時的機能，現在的她還透過培養運動習慣和不定期食補，以最健康的方式由內而外養出活力好氣色。



從報社財經記者出身再跳到速度更快的電視台當主播，邱沁宜在忙碌的職涯中途更曾跟隨初心，到台大研讀EMBA財金所、至北大修習EMBA商學所，因此見識大開，獲得許多一般人難得的經歷。而始終持續挑戰與學習新知的她，還將自身理財經驗化為文字，出版兩本投資心法書；這兩年更是跟緊趨勢，自立門戶開創YouTube頻道。邱沁宜分享她鮮少感到疲累的秘密，是因為她能適時抽換思考，當其中一項受挫時就改想另一個問題的解決方法，這樣的交替過程對她而言就是一種休息。而且要有好的身體才能撐住多工的生活，邱沁宜喜歡旅行增廣見聞兼放鬆舒壓，每週固定爬山和重訓運動，她笑說透過運動能明顯感覺到臉蛋紅潤、精神氣變好。

▲邱沁宜分享自己喜歡旅行，每週固定爬山和重訓運動，身體自然感覺到皮膚紅潤、精神氣變好。



不只如此，飲食上邱沁宜也保持良好的習慣，每天早上一杯水讓身體醒來，搭配一顆蘋果補充營養；但人生難免有卡關的時候，或是當天需要出席重要場合、主持節目，邱沁宜依靠媽媽牌愛心桂圓紅棗當歸湯來增添能量。有時光這樣還不夠力，她會出動「神物」助陣──在湯品中加入多次獲全球品質金獎的「白蘭氏燕窩」，以140道工序嚴謹把關，真空無添加的清甜滋味融入湯品中，吃得出一絲一絲的燕條口感，讓她充分提神。邱沁宜分享身邊許多女性朋友都有各自一套保養方法，其中不少人長期定時飲用燕窩，每次見到她們都感覺氣色很好、水潤光澤，看上去相當青春。

▲邱沁宜表示，身邊有不少女性友人定期飲用燕窩保養氣色。

努力生活、衝刺工作為的是能給家人更好的照顧，邱沁宜表示像媽媽那一代的長輩總是顧及家庭、孩子，很少人懂得要對自己好，用的吃的都是能省則省；當做晚輩的有能力了，當然要盡力反饋。正好中秋節快到了，藉由團圓送禮的機會，名正言順地替長輩添購一些平時捨不得花錢買的東西。具溫和滋補養生又養顏美容的燕窩就等於貴氣的代名詞，是要送禮給婆婆媽媽女性長輩最好的禮物，讓她們收到都好想要炫耀又超有面子。邱沁宜笑說，喝過、用過好東西後，媽媽還會問什麼時候再買，能讓母親建立起寵愛自己的正向循環是她最樂見的情況。除了給家人滋補美顏，白蘭氏官燕窩禮盒拿來送禮也很大方，禮盒中更是贈送書法家董陽孜跨界藝術合作「花好月圓」盤，淨白瓷盤設計簡約，盤上放些可口點心搭配燕窩，生活不僅充滿活力更妝點美學氛圍。

▲邱沁宜認為母親那輩的女性少有人懂得寵愛自己，在節日時為母親送上滋補養顏的燕窩禮盒孝親再適合不過了。



經歷時光的洗禮，邱沁宜認為最珍貴的時刻就是當下，如今的她更明白自己要的是什麼、並且腳踏實地的去做，因此心靈相當滿足；也更懂得寵愛自己的方法，好比補充燕窩養生，讓日子過得更輕鬆自由自在。她笑說人生就是遊樂場，而時間是最寶貴、最值得被珍惜的，希望自己每一刻都能活得精彩。