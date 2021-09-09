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收衛生局「1緊急通知」　醫驚喊：快取消中秋節車票吧

▲▼板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

本土疫情再度升溫，先是爆出長榮機師突破性感染Delta，接著新北市幼兒園傳出群聚感染事件，累計至今已有23例確診。面對這波疫情來勢洶洶，醫師姜冠宇透露，衛生局已向北市各家醫院發出簡訊，要求準備好專責病房，他呼籲民眾中秋節還是別返鄉，「收收心吧！」

新北市幼兒園感染擴大，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇昨（8）晚在臉書粉絲團「姜冠宇醫師Pro’spect」發文，表示北市衛生局已發出簡訊通知各大醫院，「因應疫情變化，請各院專責病房保留量能，暫緩收治非COVID19個案，並暫緩關閉專責病房，請儘速演練專責病房全部開設事宜。」

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▲▼北市聯醫醫師姜冠宇發文表示已收到衛生局簡訊，要各大醫院備好專責病房量能。（圖／翻攝自Facebook／姜冠宇醫師 Pro`spect）

▲北市聯醫醫師姜冠宇發文表示已收到衛生局簡訊，要各大醫院備好專責病房量能。（圖／翻攝自Facebook／姜冠宇醫師 Pro`spect）

姜冠宇呼籲全台民眾，「本次中秋節就收收心、車票取消吧，與Delta九局下半兩好三壞就看現在了」，要大家繃緊神經，全民防疫防堵Delta擴散。

貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「人民自制真的是防疫關鍵，台灣的大家加油」、「Alpha才是九局下，Delta現在才第一局，醫師加油」、「確實要提高警覺，有備無患....看日本醫療狀況不得不對這個Delta戒慎恐懼」、「做最好準備最壞打算」、「現在才知道，當個宅男宅女是多麼偉大的事情！！！除了工作外，給我宅在家，休想出去玩」。

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