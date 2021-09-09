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「桂花巷陶瓷藝術廊道」落成　水里崁頂社區享賞陶捏陶趣

▲南投水里鄉頂崁社區志工營造「桂花巷陶瓷藝術廊道」。（圖／南投縣政府提供）

▲南投水里鄉頂崁社區志工營造「桂花巷陶瓷藝術廊道」（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉頂崁社區的陶瓷產業歷史悠久，有南投「陶藝故鄉」之稱，由社區志工營造的「桂花巷陶瓷藝術廊道」於日前落成，沿線露天展出水里蛇窯大師林國隆、沐陶窯大師陳文期與村民共同捐贈的13件陶瓷藝術作品，社區歡迎各地民眾在疫情過後，到社區欣賞陶瓷、體驗親手捏陶的樂趣。

該藝術廊道於9月1日舉辦落成展示典禮，縣府農業處副處長林美珠、多位在地議員和水里鄉民代表會主席葉銘豐、村長賴清元都到場觀禮慶賀，共同為在地的陶瓷藝術作品揭幕。

▲南投水里鄉頂崁社區志工營造「桂花巷陶瓷藝術廊道」。（圖／南投縣政府提供）

▲南投水里鄉頂崁社區志工營造「桂花巷陶瓷藝術廊道」。（圖／南投縣政府提供）

崁頂社區理事長林和指出，頂崁本是以陶瓷製造產業為主的傳統村莊，發展至今己有80餘年的歷史，全盛時期更有7座窯廠同時生産陶器，享有「硘磘」、「手藝庄頭」之稱；歷年來透過縣府農村再生等相關計畫補助，以陶文化為主題採僱工購料方式，由社區居民共同合作，在社區活動中心旁的富貴路口營造陶板故事牆，本次進一步改善入口處的廊道，讓遊客可安全地欣賞彩繪陶板。

林美珠表示，今年因為新冠肺炎疫情，影響社區推展工作，但頂崁社區克服萬難，完成「桂花巷陶瓷藝術廊道」，展品中有早期的傳統農村陶器、大師級的陶藝創作，也有社區長輩的可愛作品，展現陶瓷文化多元性。

崁頂社區指出，想要體驗捏陶的大小朋友可洽詢頂崁社區發展協會（林和理事長0911-863452）。
 

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