【廣編】ClearPlex「全新CPX系列超奈米智能陶瓷隔熱紙」震撼上市

▲今年度ClearPlex帶來突破性的全新製程，將再次投下一顆隔熱紙界震撼彈。

圖、文／ClearPlex提供

來自美國的頂級防護膜品牌ClearPlex每一款隔熱紙產品都秉持著超越他牌同級款式的精神打造，更在隔熱紙內分別應用了聚集尖端科技精華於大成的頂級航太科技，如磁控鍍膜潑濺技術以及奈米陶瓷保護層等，今年度ClearPlex帶來突破性的全新製程，將再次投下一顆隔熱紙界震撼彈。

ClearPlex全新打造的「CPX系列超奈米智能陶瓷隔熱紙」，除了將原有的奈米陶瓷粒子再做微化處理，打造出「超奈米陶瓷」，同時將先進航空器和新式大樓搭配使用的智能窗材料智能氧化金屬給氣態化，兩者混和打造出全新的超奈米智能金屬陶瓷科技。不僅解決金屬常見的阻擋電子訊號和內外反光嚴重的缺點，也不會因為高溫潮濕的環境而變質衰退；超奈米陶瓷顆粒更小，因此視線清晰度大幅提升。同時達成了陶瓷膜的阻擋和金屬膜的反射雙重功效，紅外線阻隔率最高可達98%以上，紫外線阻隔率更是高達99.8%以上。

全新CPX系列超奈米智能陶瓷隔熱紙，首發將針對不同用戶所需的隱密性或清晰度推出CPX06、CPX16、CPX36以及CPX66等四種型號，前擋建議至少要選擇透光率30%以上的CPX36或CPX66以確保光線不足或夜間視線受影響情況下的行車安全，相關的隔熱問題及清晰度詳情可向全省指定經銷商詢問或電洽0800-500-993。