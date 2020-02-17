▲ 陶瓷釉人入勝添彩衣，藥眼爭光現陶藝幻化瑰麗之美。（圖／新北市客家局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市客家文化園區即日起至4月12日止展出由鶯歌在地非營利社團－新北市陶瓷釉藥研究協會的陶藝創作，展出「陶の彩衣－新北市陶瓷釉藥研究協會會員聯展」，邀請您來新北哈客樂園一睹釉人風采。

新北市陶瓷釉藥研究協會以「陶瓷釉藥研發推廣教育及專業學術研究逹成陶瓷施釉藝能薪火相傳」為宗旨，藉由會員間彼此不斷切磋學習，讓陶瓷技藝更為提升，希望透過年度展出，讓參訪者欣賞陶瓷釉藥發展的成果。

「釉藥」就像幫陶瓷穿衣服般，讓一件平凡無奇的素坯體，套上煥然一新的面貌，使其倍增價值；釉可以創造出素樸的藝術風格，亦能變幻出不同的意外想像。協會透過新三角配料與新四角配料法，調配礦物成分比例，做出深淺不同的釉藥，創造幻化瑰麗之美。

新北市客家局指出，本次展出精選逾30件會員近年來創新的陶瓷作品，藉由釉藥結合抽象或具體的創作理念，再以大自然生態、花木、宗教等為創作題材，呈現出不同釉面光澤、紋理、色調的多樣風貌，時而熱情奔放，時而內斂優雅，引領參訪者近距離欣賞陶瓷釉的千變萬化與美麗姿態，同時看見創作者的用心。

客家局表示，為增加參訪者對釉藥的認識，3月1日將舉辦陶瓷釉藥杯碗手作課程，讓參訪者體驗陶瓷上釉的技巧與方式，輕鬆學習釉藥研究入門技法，創作專屬個人的杯碗。敬請密切留意「新北市客家局」臉書粉絲專頁相關活動資訊！

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 陶藝作品《花之舞》。