病患不信專業建議「高端副作用最少」　醫師抓狂：被名嘴洗腦有多嚴重

▲新光醫院精神科醫師陳俊光在臉書分享，有名長期看診的患者擔心武肺疫苗副作用，他建議「如果擔心副作用，就選副作用最少的高端疫苗」。（圖／翻攝自陳俊光臉書）



生活中心／綜合報導

看病民眾被名嘴洗腦，對高端疫苗的各種認知，就連醫生也抓狂！新光醫院精神科醫師陳俊光在臉書分享，有名長期看診的患者擔心武肺疫苗副作用，他建議「如果擔心副作用，就選副作用最少的高端疫苗」，竟反被患者說「哈哈！你被洗腦了」，陳俊光回問：「你知道你正在跟醫師說話嗎？你知道我們都可以閱讀原文研究報告嗎？」，換成跟診的學生與護理師忍不住笑了。

該名長期看診的患者問陳俊光「生這個病、吃這個藥。可以注射疫苗嗎？疫苗副作用與本身疾病症狀會不會混淆？很擔心副作用，該怎麼辦？」向病人一一詳細回答並給出建議「若擔心副作用可選高端」卻遭到患者質疑嘲弄說「醫生被洗腦」，令他感概可想而知台灣民眾被被無良媒體／名嘴洗腦有多嚴重。

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許多民眾在他臉書留言，有醫生留言說「我也是這麼跟患者建議，然後患者也說我被洗腦了……」，有人批評「那些抹黑疫苗的媒體和所謂的名嘴只是想炒作，但這樣會害死人」，也有人感慨「被洗腦的人以為醫生被洗腦，高端疫苗遲早會被還公道的…」、「想當初AZ進來時被黑到能打的長輩都不敢去打，後來疫情爆發後他們很多人也沒有後來了……現在高端就是當初的“複製貼上”啊」、「很多非專業的人居然去批評專業人士」，也有人分享陳俊光po文說「還好我打疫苗之前是有諮詢過我的主治醫生的，＃我相信專業」。

▲奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書呼籲民眾，「如果特別在意副作用或危險性，那麼國產疫苗是最好的選擇。」（圖／翻攝自陳志金臉書）

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書分享過很多人問他「你敢打嗎？」，從AZ剛進來時，一堆人不敢打，他就是第一批打的，後來又有人問他「你敢打高端嗎？」，他還是回答「他當然敢阿」，他從來就沒有要說服誰去打什麼特定的疫苗，他一直以來都是說「有什麼就打什麼」：AZ、莫德納、BNT、高端都可以，只要是指揮中心認可的，都可以打。如果之後能夠追加，陳醫師也說無論是哪種疫苗，他都會去追加。

有醫師在其po文下留言「我也被病人問過一模一樣的問題，我們那時也只有AZ，不用選。而且我的想法跟您一樣，當下有什麼就打什麼，在整體疫苗數量不足的情況下，有得打的疫苗就是最好的疫苗」，多數人認同陳志金「我們夫妻完全跟醫師的想法一樣，有什麼就打什麼，排到什麼就打什麼」、「早打早好，有什麼打什麼！」，還有人說「看到大家的留言我就放心了。理智的人還是很多，台灣加油」。

陳俊光呼籲民眾，如果在意的是自我保護、是「台灣安全、人民安全」，那麼，「不要挑疫苗、有什麼就打什麼」絕對是正確的做法。如果特別在意副作用或危險性，那麼國產疫苗是最好的選擇。