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跟確診埃及爸搭同電梯！板橋22樓男住戶抖做PCR「馬上請假」

記者柯振中／綜合報導

新北幼兒園群聚案再度擴大，且已進入社區，新增的7例本土個案中，共有3例住在同社區，新北市長侯友宜為此下令，128戶共400人全數隔離，另一棟大樓則是進行連續篩檢。對此，有住戶說明，搭電梯時曾與確診者見過面，得知要進行PCR篩檢，當晚就跟公司請假，「就覺得怪怪的，怎麼會做PCR？」

▲▼板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

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板橋幼兒園爆發群聚，一名染疫幼童6日確診，母親隔天確診染疫，埃及籍的爸爸返台，同樣感染新冠肺炎，同樣住在該市區的，還有染疫的台大麻醉護理師、另一名住戶以及住戶同住家人，共有6人確診染疫。

▲▼新北機動快篩隊進駐社區，寵物也送隔離。（圖／記者宋良義攝）

▲▼新北機動快篩隊進駐社區，寵物也送隔離。（圖／記者宋良義攝）

▲▼新北機動快篩隊進駐社區，寵物也送隔離。（圖／記者宋良義攝）

這處社區大樓共有2棟，A棟共181戶505人、B棟則是128戶400人，目前已經全數送往隔離，新北市長侯友宜為此到社區坐鎮、視察。

一名林姓住戶說明，雖然沒有與確診者接觸，但搭電梯時曾經看過，「因為他是住在11樓嘛！我是住在22樓」，當天進行PCR採檢時，就去跟公司請假了，「就覺得怪怪的，怎麼會做PCR？」

對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說明，依據目前的證據，只能說是「社區確實有Delta病毒」，若能釐清源頭，對疫情控制相當有幫助，若持續找不到源頭，可能會延燒一陣子。

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