「Delta入侵」名醫點名2行動必須快做　預言明年蔡政府下場

▲名醫建議新北盡快封城或封區，並且針對熱區進行普篩。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市遭Delta變種病毒入侵，其中幼兒園群聚案持續擴大，截至8日已經累積23人確診，讓國內疫情再次升溫。精神科醫師蘇偉碩8日表示，面對Delta必須要盡快封城，且進行社區普篩，就像6月屏東枋山封鄉封村一樣，否則防疫速度就會太慢，一旦未來全台再升級三級警戒，不但對經濟影響巨大，也會影響民進黨明年選情。

蘇偉碩8日接受港媒《中評社》訪問時，談到新北市日前遭Delta病毒入侵，認為政府必須盡快封城或封區，同時展開「社區普篩」，鼓勵民眾主動篩檢。他強調，Delta病毒傳染速度很快，新北幾個指標個案都是在密集住宅的地方，過去醫界主張的熱區普篩這次必須要做。

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▲精神科醫師蘇偉碩。（圖／記者林敬旻攝）

他指出，這次必須與6月時屏東枋山一樣，所有人員都不能移動，連食物都是外送進去，接著開始全區普篩。他也解釋，由於Delta變種病毒在無症狀或出現症狀之前，就有一定強度的傳染能力，病毒量是傳統病毒株的千倍，如果沒有展開封鎖性的普篩，要完全清零的時間，恐會比Alpha拖更久。

至於Delta入侵是否會引發政治攻防。他認為，首先要看會不會進入三級警戒，這是蔡政府最大的壓力，若台灣再次三級警戒，可能振興券都不用發了，目前八大行業已出來哀號，許多從業人員已快撐不下去，另外餐飲業也才剛開放內用，若又要拉回三級，可能餐飲業者又要倒一片，對於經濟的影響恐相當大。

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