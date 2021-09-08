新北市宣布：公立幼兒園「跨班課後留園」9／9起暫停

▲新北市教育局8日表示，依教育部規定，新北公立幼兒園9日起停辦跨班級課後留園。（圖／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導



新北市教育局8日宣布，因應最新疫情升溫，教育部8日函請暫停全園性及跨班級活動，因此新北市所有公立幼兒園9日起停辦跨班級課後留園至9月底，請學校儘速通知家長並妥善溝通。

教育局指出，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，教育部8日函請新北市暫停全園性及跨班級活動，因此公立幼兒園辦理課後留園若有跨班級情形，自9日起停辦至9月底，也請學校儘速通知家長。

教育局表示，仍鼓勵家長放學後把孩子接回家照顧，若因故無法提前接回，還請幼兒園安排人力協助家長，提供基本照顧，但「課後照顧」仍須遵循不跨班原則，降低各班間交互感染風險。

教育部8日函文請雙北教育局督導幼兒園加強辦理防疫措施，重點摘要如下：

一、 落實教職員工每日體溫量測至少2次、健康狀況監測及異常追蹤處理。教職員工若有發燒及健康狀況異常，不得從事照顧或準備飲食服務。

二、 調整課程模式降低師生肢體接觸



（一） 遊戲及團體活動、午睡，應保持適當距離；2班以上之幼兒園午睡時間避免共用寢室，各班應有獨立空間(如使用各班之室內活動室)。

（二）調整課程模式，暫停全園性及跨班級活動，幼兒靜態活動應於桌面進行為原則，避免碰觸地板，降低師生肢體接觸之可能。

（三） 共用之桌遊、教材、教具及學習區，應以個人或小組操作為原則，不可多人混用，換手操作前應先進行清潔及消毒。

三、 加強環境清潔消毒頻率



（一）每週應進行一次全園消毒。

（二）每日於幼兒入園前、用餐前後及學生離園後，應確實執行環境清潔及消毒；盥洗室每日均應增加清潔及消毒頻率，每日至少5次。

（三）幼兒之午休棉被等私人物品，請家長每週攜回清潔。