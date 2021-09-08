　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市宣布：公立幼兒園「跨班課後留園」9／9起暫停

▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

▲新北市教育局8日表示，依教育部規定，新北公立幼兒園9日起停辦跨班級課後留園。（圖／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市教育局8日宣布，因應最新疫情升溫，教育部8日函請暫停全園性及跨班級活動，因此新北市所有公立幼兒園9日起停辦跨班級課後留園至9月底，請學校儘速通知家長並妥善溝通。

教育局指出，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，教育部8日函請新北市暫停全園性及跨班級活動，因此公立幼兒園辦理課後留園若有跨班級情形，自9日起停辦至9月底，也請學校儘速通知家長。

教育局表示，仍鼓勵家長放學後把孩子接回家照顧，若因故無法提前接回，還請幼兒園安排人力協助家長，提供基本照顧，但「課後照顧」仍須遵循不跨班原則，降低各班間交互感染風險。

教育部8日函文請雙北教育局督導幼兒園加強辦理防疫措施，重點摘要如下：

一、 落實教職員工每日體溫量測至少2次、健康狀況監測及異常追蹤處理。教職員工若有發燒及健康狀況異常，不得從事照顧或準備飲食服務。

二、 調整課程模式降低師生肢體接觸

（一） 遊戲及團體活動、午睡，應保持適當距離；2班以上之幼兒園午睡時間避免共用寢室，各班應有獨立空間(如使用各班之室內活動室)。
（二）調整課程模式，暫停全園性及跨班級活動，幼兒靜態活動應於桌面進行為原則，避免碰觸地板，降低師生肢體接觸之可能。
（三） 共用之桌遊、教材、教具及學習區，應以個人或小組操作為原則，不可多人混用，換手操作前應先進行清潔及消毒。

三、 加強環境清潔消毒頻率

（一）每週應進行一次全園消毒。
（二）每日於幼兒入園前、用餐前後及學生離園後，應確實執行環境清潔及消毒；盥洗室每日均應增加清潔及消毒頻率，每日至少5次。
（三）幼兒之午休棉被等私人物品，請家長每週攜回清潔。

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
他花千元找小姐被嫌「太小」暴怒　27歲女全裸慘死
全台20大「拉麵超新星排行」出爐！林森北路這間店勇奪冠軍
Delta入侵　名醫預言「蔡政府下場」
快訊／「小鋼炮」璨樹2天瞪眼變強颱！　最新路徑出爐
快訊／新北又1國小「明起實施預防性停課」
他3周大不出來以為便秘　醫一照「肚藏未爆彈」致死率超高
快訊／塔利班組成新政府　阿富汗前總統道歉了
她駕車夜停武嶺狂睡　2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市宣布：公立幼兒園「跨班課後留園」9／9起暫停

板橋千人社區清空「40輛巴士急載送」！400住戶撤離畫面曝

新北土石流自主防災社區2.0　新莊雙鳳里26日實兵演練

百業耀進國際交流協會「購柚贈柚」　助台南弱勢挺農民

亞太城市高峰會　林右昌分享城市治理經驗...讓世界看見基隆

台南辦四場專案媒合活動　勞工＋2萬、雇主人力成本-3萬

高雄新亮點又+1　「多納溫泉示範區」拚11月營運

中興大學產學聯盟新發現　茶飢素減緩神經退化！普洱漱口水防蛀牙

世界佛教正心會結合陳亭妃、陳怡珍　捐物資給北區弱勢戶

直面溝通　南水局與民眾交流台南海淡廠相關議題

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

有多懶～短腿萌橘貓臉倒飲水機 洗臉又玩水、吐舌就能舔水喝XD

新北市宣布：公立幼兒園「跨班課後留園」9／9起暫停

板橋千人社區清空「40輛巴士急載送」！400住戶撤離畫面曝

新北土石流自主防災社區2.0　新莊雙鳳里26日實兵演練

百業耀進國際交流協會「購柚贈柚」　助台南弱勢挺農民

亞太城市高峰會　林右昌分享城市治理經驗...讓世界看見基隆

台南辦四場專案媒合活動　勞工＋2萬、雇主人力成本-3萬

高雄新亮點又+1　「多納溫泉示範區」拚11月營運

中興大學產學聯盟新發現　茶飢素減緩神經退化！普洱漱口水防蛀牙

世界佛教正心會結合陳亭妃、陳怡珍　捐物資給北區弱勢戶

直面溝通　南水局與民眾交流台南海淡廠相關議題

林安可猛打賞助威　統一9比6擊敗樂天中止3連敗

王毅霸氣宣布：中國提供「8.5億元」物資　援助阿富汗人民

攻守獲得葉總、鋼龍激賞　吉力吉撈謙虛：還要再進步

今彩539頭獎開出！一注800萬幸運兒在基隆

王柏融跑壘怠慢　監督重批：不能再犯

4天前閃婚…樂團主唱人夫變渣夫！　被踢爆婚前「暗交砲友10年」

「狗狗風暴」闖入氣象新聞近3分鐘！　主播無奈忍笑報導

她「委託社區貓老大」協尋失聯數天三花！　隔天一早門前出現

「Delta入侵」名醫點名2行動必須快做　預言明年蔡政府下場

陳柏謙分屍逃死！炫耀出書「殺人魔自白」會紅　死者父聽判決哽咽

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

地方熱門新聞

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

新北宣布：公幼「課後留園」9／9起暫停

嘉市鐵路高架化　史前2500年人類骨骸出土

定食8彰化店結束14年營業！全縣剩2間

快訊／台南新化工廠火警　濃煙竄天搶救中

新北徵用薆悅酒店野柳館　作為集中檢疫所

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

配合改作「集中檢疫所」　萬里薆悅酒店野柳館聲明

中秋社區烤肉禁辦家戶最好不烤肉

愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚

毒蟲缺錢買毒偷果園電線變賣

更多熱門

相關新聞

跟埃及爸搭同電梯！男住戶做完PCR秒請假

跟埃及爸搭同電梯！男住戶做完PCR秒請假

新北幼兒園群聚案再度擴大，且已進入社區，新增的7例本土個案中，共有3例住在同社區，新北市長侯友宜為此下令，128戶共400人全數隔離，另一棟大樓則是進行連續篩檢。對此，有住戶說明，搭電梯時曾與確診者見過面，得知要進行PCR篩檢，當晚就跟公司請假，「就覺得怪怪的，怎麼會做PCR？」

幼兒園群聚案恐為「社區感染」　ICU醫師揪一關鍵分析

幼兒園群聚案恐為「社區感染」　ICU醫師揪一關鍵分析

「請收拾起疫情趨緩後的鬆懈態度」　柯文哲：北市會嚴格稽查防疫

「請收拾起疫情趨緩後的鬆懈態度」　柯文哲：北市會嚴格稽查防疫

五倍券要來了！蘇貞昌明主持記者會公布

五倍券要來了！蘇貞昌明主持記者會公布

防Delta侵入長照、老福機構　北市府籲1週內減少探視

防Delta侵入長照、老福機構　北市府籲1週內減少探視

關鍵字：

新北市幼兒園台灣防疫新冠肺炎新冠疫情課後留園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

有症狀別上班、上課！陳時中籲「盡速就醫採檢」

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

確診埃及爸足跡曝光！曾到白沙灣玩6小時

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面