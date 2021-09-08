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韓國瑜親曝最新動向！　受邀赴美國演講、趁此接種疫苗

▲▼韓國瑜將赴美國演講，順便接種疫苗。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜將赴美國演講，順便接種疫苗。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

告別政壇投身公益的前高雄市長韓國瑜今（8）日晚間在臉書透露，收到美國僑胞的熱情邀約，將赴海外演講感謝一路支持的僑胞，另外也因孩子要陪同孩子到加拿大唸書，因此趁此趟美國演講行打疫苗，以便入境加拿大。

韓國瑜表示，常常在臉書上看各位的留言，總是充滿着溫暖的支持和愛護，無論是來自在台灣或是所有海外僑胞朋友，都常念在心。正因如此，想跟各位好朋友報告，前陣子收到美國僑胞朋友熱情的演講邀約，加上家中小朋友此時也正要負笈海外，展開離家求學的人生新章。

韓國瑜說，在台灣我以公益代替感謝，探訪台灣民間所有需要幫助的小角落，並協助運送物資給一些受到疫情衝擊的弱勢朋友；在海外，「這一次我接受僑胞朋友美國演講的邀請，以行動向海外許多一路支持我的僑胞好朋友們表達謝意。而我既無職在身，也希望多花點時間陪伴孩子人生的重要階段。」

韓國瑜也說，這趟旅程，是感恩之旅也是父母心情。你們一路與我同行，相信都能明白我的心意，我也將會在旅程中分享點點滴滴，給你們，我的好朋友！

至於有網友詢問是否到美國施打疫苗，韓國瑜也在留言處回應，因為這次孩子要去加拿大讀書，而在加拿大入境必須要打完兩劑疫苗，「我們無法在台灣接受完整的兩劑疫苗，因此也趁這次到美國演講，把疫苗接種完畢，希望可以減少防疫的破口，同時也能順利入境。」

對此，韓國瑜謝謝大家的體諒和理解，希望疫情快點過去，台灣疫苗充足，人人都可以完整接種、平安過日子，這是我們大家的心願。

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