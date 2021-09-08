幼兒園群聚案恐為「社區感染」　ICU醫師揪一關鍵分析

記者楊庭蒝／綜合報導

新北幼兒園群聚案至今已經累積23例相關個案，指揮中心今（8）日公布新北幼兒園群聚基因定序結果，確定感染Delta病毒，且與機師群的基因定序不同，引起台灣人民高度關注。ICU醫師陳志金發文指出，雖是Delta但是與機師案無關，來源仍未明，是否為「社區潛在的傳播鍊」？

▲教育部發函至雙北教育局，要求幼兒園需加強防疫措施。（圖／記者湯興漢攝）

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新北市長侯友宜下午說明，今（8）日新增的7個案當中4人為新增個案，3人為居家隔離陰轉陽；新增的3個案都是在幼兒園，傳給同住家人；另外還有3案是與幼兒園染疫家屬同一棟大樓住戶，目前幼兒園群聚感染案有6例，另外1例個案是到醫院急診被驗出，與幼兒園無關。

ICU醫師陳志金分析，這一波群聚以幼童為主，同住家人的傳播比例高，雖是Delta但是與機師案無關，來源仍未明，是否為社區潛在的傳播鍊？另外，案16158為麻醉護理師，已打兩劑莫德納，是否為突破性感染？同時，他也提醒，「做好防護、減少群聚，中秋不宜跨縣市活動、辦烤肉活動」。

對此，有網友在留言處表示，「太可怕了，但到底傳染源在哪裡」、「加油！戴口罩，勤洗手，別群聚，保持社交距離」、「真的要暈倒，媽媽很焦慮」、「沒關聯...更糟糕」。