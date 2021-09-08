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百業耀進國際交流協會「購柚贈柚」　助台南弱勢挺農民

▲台南市百業耀進國際交流發展協會理事長顏嘉縈女士，發起「文旦禮盒買一捐一」，預計籌募750箱文旦禮盒贈予弱勢家庭及社福單位，黃偉哲市長頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市百業耀進國際交流發展協會理事長顏嘉縈女士，發起「文旦禮盒買一捐一」，預計籌募750箱文旦禮盒贈予弱勢家庭及社福單位，黃偉哲市長頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市百業耀進國際交流發展協會理事長顏嘉縈女士，發起「文旦禮盒買一捐一」，號召社會大眾響應買文旦做公益，預計籌募750箱文旦禮盒贈予台南市弱勢家庭及社福單位，市長黃偉哲8日下午出席捐贈儀式並頒發感謝狀。市議員蔡旺詮、陳怡珍也親自出席表達支持。

市長黃偉哲表示，中秋節是一年中的重要節日之一，但因疫情及近日雨情影響，今年經濟狀況受到衝擊的弱勢民眾與農民增加，但台南市的柚農們仍然照顧出品質非常完美的文旦。百業耀進國際交流發展協會捐贈文旦禮盒，不僅能為台南的文旦做宣傳，也能夠將漂亮好吃的文旦提供給弱勢團體，共享美味，可謂兩全其美。

▲台南市百業耀進國際交流發展協會理事長顏嘉縈女士，發起「文旦禮盒買一捐一」，預計籌募750箱文旦禮盒贈予弱勢家庭及社福單位，黃偉哲市長頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

顏理事長表示，此次贈柚活動，將捐贈750箱文旦禮盒，由中華民國國民外交協會台南市會長陳秋麗、世界華人工商婦女企管協會大台南分會會長蘇月珍、國際獅子會台南市成功獅子會理事長林雍清、國際獅子會台南市展望獅子會長謝瑋鎧及漾格爾皮膚科醫美診所總經理姜勝凱共同響應認購。

社會局局長陳榮枝表示，750箱禮盒將分送給兒少據點服務弱勢家庭、身障小作所、街友及私立仁家育幼所的孩童，希望在中秋節這個重要節日，透過社會的大愛與溫暖，讓每一位收到禮盒的人們，能夠共同享用台南麻豆在地果農採收的甜美文旦滋味，並度過一個溫暖的中秋佳節。

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