世界佛教正心會結合陳亭妃、陳怡珍　捐物資給北區弱勢戶

▲世界佛教正心會結合立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍，8日在陳亭妃、陳怡珍聯合服務處發送平安麵、肉鬆等物資給北區10里列冊低收入戶，服務處提供1千個口罩分送。

記者林悅／台南報導

關懷弱勢，世界佛教正心會結合立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍，8日在陳亭妃、陳怡珍聯合服務處發送平安麵、肉鬆等物資給北區10里列冊低收入戶，服務處提供1千個口罩分送。

台南市議員陳怡珍到場協助發送，並感謝世界佛教正心會的慈悲心在中秋節前為弱勢送暖。北區區長李皇興特頒感謝狀肯定世界佛教正心會的行善精神。

協助運送物資到場的世界佛教正心會執行秘書鄭文立表示，世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波切說，受新冠疫情影響，許多民眾失業、或遭遇減薪，生活突陷入困境，亟需關懷協助；該會秉持人飢己飢、人溺己溺的精神,募集各界物資幫助社會需要關懷的弱勢者，做慈善救濟、好人好事的志業，期盼社會大眾共襄盛舉。

市議員陳怡珍表示，發送給低收入戶的物資，由世界佛教正心會提供1百箱平安麵、1百桶肉鬆，服務處則贈送口罩1千個，發送給北區成功里、華德里、雙安里、文成里、元美里、文元里、大和里、大港里、大豐里、賢北里等列冊約1百戶的低收入戶，雪中送炭讓受疫情影響生活的弱勢民眾感受到社會的溫暖。

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