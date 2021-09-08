直面溝通　南水局與民眾交流台南海淡廠相關議題

▲為降低供水風險，水利署水利規劃試驗所，規劃在台南將軍區青鯤鯓興建日產水量20萬立方公尺的海水淡化廠，南水局辦理環評，並召開說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區9成以上是仰賴水庫水源，且剛經歷百年大旱帶來4個月減量供水、嘉南灌區一期作停灌，從2014至2020年也有程度不一的枯旱情況，為降低供水風險、滿足台南地區中長程用水需求，水利署水利規劃試驗所規劃在台南將軍區青鯤鯓興建日產水量20萬立方公尺的海水淡化廠，目前由南區水資源局辦理環評中。

南水局先前因應疫情三級管制措施，已於7月8日以視訊方式辦理台南海水淡化廠興建計畫環境影響說明書公開會議，近日疫情降級，南水局於9月8日再度在將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心舉辦實體會議，讓更多民眾及關心該計畫的人士瞭解計畫內容並表達意見，會中民眾發言熱絡，民意代表也到場關心並表達意見，水規所及南水局針對民眾意見逐一紀錄、回應，民眾日後也可到環保署「環評開發案論壇」公告區留下意見。

南水局指出，目前國際上海水淡化技術已相當先進成熟，台灣四面環海，具備海淡廠發展潛力，因海淡廠具有工期短，可提供穩定、安全及優質水源等優勢。台南地區用水大多仰賴水庫供應，供水來源太過單一，推動多元化的水資源開發計畫有其重要性與必要性，感謝參與會議民眾提供寶貴意見，將由水規所及南水局納入後續規劃考量。

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