台南疫情73天+0　黃偉哲：中秋社區烤肉禁辦、家戶最好不烤肉

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情73天+0，台南市社區等大型烤肉活動禁辦，家戶烤肉目前不禁止，但最好改以吃火鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南市社區等大型烤肉活動禁辦，家戶烤肉目前不禁止，但最好改以吃火鍋，市府會隨時滾動式檢討，視疫情隨時發布，該禁就禁，BNT疫苗即將施打，請家長與同學討論後交回意願書。

黃偉哲市長說，台灣現在手中是有好幾種疫苗可供選擇，所以在1922的疫苗平台上你可以去選擇，而高端疫苗是可以隨時申請、隨時打，如果醫療院所還有餘劑，馬上就可以施打，因為高端疫苗是1人1劑，所以沒有殘劑問題；而AZ疫苗到達之後，封緘完成，馬上就可以打；此外，莫德納疫苗剩下少部分是要給醫護人員打第二劑的；第四個，BNT疫苗在9月14日以後可以首先開放高中生，就是15、16、17歲三個年齡層去施打，至於12~14歲的部分，這個是第二批來施打，那目前疫苗的數量是夠的，請大家做好準備。

黃偉哲說，但在台南市市府是鼓勵盡量能夠到校師打，因為這樣的效率會比較好，那如果還要到醫療院所，還要預約，希望讓我們的同學快點打，早一天打早一天產生免疫力，所以到學校施打的話會很快，這樣子就可以施打完，現在意願書、同意書已經發下去給學校，提供給老師，請同學拿回去家裡面讓家長來填具這個同意書，請家長在填具之前請詳閱說明，關於BNT疫苗的施打方式以及可能有不適應症的、可能有相關反應的，請家長詳讀，再讓你的子弟子女決定要不要施打，原則上都到學校施打，如果特別原因需求，希望能夠載孩子去醫療院所施打也可以，但必須要另外勾選另外預約，那可能時效性可能要有一點小延遲。

台南市衛生局長許以霖指出，教育部訂定「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，實體授課應遵守室內維持安全社交距離（2.25平方米/人）且人數上限80人，採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制，上課時師生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食，教室應保持通風良好及定時清消等原則，並針對集會活動、體育、游泳、實習課程、招生考試、校園餐飲、宿舍等另有規範，詳細內容可上教育部網站查詢 https://reurl.cc/r1lZd1 。

大專校院校內如出現通報或疑似個案，應盡快整理調閱個案相關活動紀錄，詢問活動細節（如加退選跑班情況及課後活動），並通報地方衛生機關，以及教育部校安通報，疑似病例則轉送就醫。如出現確診個案，1例確診時該師生所修授課程停課，2例以上確診時該校（區）均停課；同時校方須提供個案活動紀錄資料，並配合疫情調查，以及通報教育部、校內環境消毒、啟動安心就學措施，如被匡列為密切接觸者應進行居家隔離及採檢。

本國學生、境外生（校外賃居、依附在台親友）如無須居家隔離者可自行返家，如須居家隔離請依中央流行疫情指揮中心頒布之交通運送規格返家隔離；境外生（未校外賃居、未依附在台親友）如無須居家隔離者可入住安居宿舍，如須居家隔離者，則須入住隔離宿舍。停課情形應視實際疫調情形依中央流行疫情指揮中心公布之指示做適當調整，並視疫情調查結果，評估決定實施停課措施（如停課天數、對象）。

許以霖局長指出，因應近日北部幼兒園COVID-19群聚感染事件及Delta病毒株之傳染力強，台南市教育局特別訂定「9大防疫措施」如下：「增訂預防性停課」、「增加匡列人員班級停課日數」、「強化防疫稽查密度」、「增加體溫量測次數」、「加強園內清潔及消毒」、「暫停開放部分空間」、「加強園內防疫工作」、「提升自主健康管理」及「依疫情發展滾動修正」，黃偉哲市長籲請所有師生應自我留意並互相關懷，如出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應在家休息避免到校上課（班），並儘速就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。

台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至7日止，已接種861844劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率40.8％；第二劑涵蓋率5.3％；劑次涵蓋率46.1％。

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