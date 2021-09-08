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台南辦四場專案媒合活動　勞工＋2萬、雇主人力成本-3萬

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，台南辦四場專案媒合活動，請民眾參加徵才活動，立即面試，為自己打造下個幸運之星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，台南辦四場專案媒合活動，請民眾參加徵才活動，立即面試，為自己打造下個幸運之星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因疫情關係，沖擊就業市場，勞動部7月推出「安穩僱用2.0計畫」，為照顧失業勞工，鼓勵廠商釋出職缺，雇主透過公立就服機構推介聘僱失業勞工，最高可領3萬元補助，所受僱的勞工亦可申請最高2萬元的就業獎勵津貼。

勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為服務參加本計畫的廠商及求職者更便利的進行媒合面試，8月已進行2場徵才外，9月再加碼4場次徵才，分別在本月10日、14日、15日及16日，邀請「安穩僱用2.0計畫」廠商進行微型徵才活動，讓失業的朋友安穩就業又可拿就業獎勵津貼，想要參加面試的求職朋友快加入「安穩僱用2.0計畫」。

徵才期間自9月10日下午2時至4時在歸仁區仁壽宮活動中心（台南市歸仁區文化街二段16號），辦理「中崎皮革、萬國通路……」等8家廠商，現場提供130個以上工作機會。9月14日下午2時至4時在仁德區成功里活動中心（台南市仁德區保華路245號／保華宮旁），辦理「永芳鐵鍊五金工廠、承育精密工業……」等7家廠商，現場提供170個以上工作機會。9月15日下午2時至4時30分在經濟部工業局安平工業區服務中心（台南市南區中華西路一段67號），辦理「全一電子」單一徵才活動，現場提供341個工作機會。9月16日上午9時30分至12時在安南區梅花里活動中心（台南市安南區安中路一段557巷25號），辦理「101文具、堤維西交通工業……」等10家廠商，現場提供104個工作機會。

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，台南辦四場專案媒合活動，請民眾參加徵才活動，立即面試，為自己打造下個幸運之星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心主任胡瑞娟表示，「安穩僱用2.0計畫」除擴大適用對象外，更加碼讓雇主、勞工雙方都可領取獎勵金，雇主只要透過公立就服機構推介，聘僱失業勞工做全時工作，僱用滿2個月可獲僱用獎助1萬5000元，僱用滿4個月再給15000元，合計最高可領3萬元；勞工就業滿2個月則可獲1萬元、就業滿4個月再獲1萬元，合計最高可領2萬，該計畫自7月12日開始實施，將施行到9月30日止。

胡主任說到「安穩僱用2.0計畫」中，曾有位視覺傳達設計學系的求職朋友小彥一直想找美編相關工作，雖在求學的過程中做過許多工作，餐飲業、模特兒、也參加過許多活動、甚至記者會，也曾入圍過設計新秀獎，因疫情關係職缺減少，未能找到合適工作。就在勞動部7月12日啟動安穩僱用計畫後，陸續有企業參與釋出職缺，小彥也在此時加入此計畫，經由本中心就業服務人員先以電話諮詢後，了解小彥求職情形，進而篩選適合職缺進行媒合，成功錄取網站管理工程師一職，7月29日正式上班，從事電商平台網頁各種宣傳文案的設計、製作，與小彥想尋找的工作相近。小彥說能順利的找到理想的工作，又可以拿獎助金，說自己真是個幸運兒。也鼓勵找工作的朋友們快加入「安穩僱用2.0計畫」，參加徵才活動，立即面試，為自己打造下個幸運之星。

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，台南辦四場專案媒合活動，請民眾參加徵才活動，立即面試，為自己打造下個幸運之星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心也提醒參加徵才活動的民眾，配合疫情二級管制，當天活動場地將進行人流管制，並進行量測體溫、酒精消毒、參加的民眾請戴好口罩及實名制登記。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。

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