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亞太城市高峰會　林右昌分享城市治理經驗...讓世界看見基隆改變

▲基隆首度參與亞太城市高峰會 林右昌分享市港再生計畫實踐經驗。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆首度參與亞太城市高峰會，林右昌分享城市治理經驗。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2021亞太城市高峰會（Asia Pacific Cities Summit,APCS）於8日在澳洲布里斯本登場，今年因疫情影響，首度採用實體與線上併行方式，讓超過60位城市首長共襄盛舉，基隆市長林右昌受邀參加市長論壇，透過視訊同步分享城市治理經驗，讓更多人看見基隆的改變。

林右昌在論壇中指出，基隆在1980年代曾經是世界第七大貨櫃港，但在7年前他上任之初，卻是台灣失業率、離婚率、自殺率最高的城市，城市負債比也高達47.36%；這7年來，他帶領基隆尋找機會，啟動市港再生標竿計畫，並且藉由郵輪經濟及文化歷史等發展主軸，再加上有效的都市策略，徹底翻轉這個城市。

具有「景觀設計及都市規劃師」背景的基隆市長林右昌，在高峰會中向國際分享7年來的城市治理經驗，包括以基隆港內港為核心，發展東、西岸周邊地帶，紮根基隆的城市特色，挑戰長期以來基隆市港分離而治的困境，透過內港的重新盤整，打造更符合城市區位及產業發展的環境。

▲基隆首度參與亞太城市高峰會 林右昌分享市港再生計畫實踐經驗。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長林右昌受邀參加市長論壇，透過視訊同步分享城市治理經驗。

其次則是以小學為核心，推動校園空間解放，目前全市公幼、非營利及準公共幼兒園等占比高達70%，達到「國小校校有幼兒園」的目標，也針對65歲以上長者廣設社區關懷據點，走出家門15分鐘即可獲得便捷的公共服務。

在小組討論時，林右昌也特別分享本市推廣綠色能源的經驗，目前全市54所校園已規劃設置太陽能光電系統，廠商回饋比例21%是全國最高，每年回饋學校總收益高達1600萬元，還能一併解決學校頂樓教室炎熱的情形，提供學生更舒適的學習空間。

林市長的策略，不僅帶動城市社會經濟發展，找回基隆的活力與競爭力，也逐漸在國際舞台嶄露頭角，基隆廟口甫獲國際時尚雜誌Tatler選為「世界20大名市集」；和平島公園獲頒「亞洲唯一ISO20121永續認證」景點，公園內的阿拉寶灣被《美國中文網》評選為「全球21個最美日出觀測點」；國際旅遊網站Big 7 Travel公布的「台灣25間最佳咖啡館」，基隆就有2家上榜，在大家的共同努力之下，基隆已成為具有活力與魅力的城市。

▲基隆首度參與亞太城市高峰會 林右昌分享市港再生計畫實踐經驗。（圖／基隆市政府提供）

▲2021亞太城市高峰會為兩年1次的重大國際性會議。

林右昌強調，過去基隆是一個以貨運為主的港口城市，大環境的改變連帶影響都市建設發展及競爭力，這幾年，市府從城市規劃的角度出發，推動各項建設與政策，型塑新的城市氛圍，改變城市讓市民有感，恢復基隆人的自信、笑容與熱情，創造更多夢想與希望，這也跟這次APCS的主軸不謀而合，藉由這次參加城市論壇的機會，匯集其他城市的力量，超越政治與意識型態的藩籬，增進城市間相互了解，積極推廣基隆成為亞太地區的國際化都市。

論壇最後，由凱恩斯市政府副市長Terry James總結，希望各城市能在疫情的威脅之下，仍能夠加強經濟與新創產業等連結，他也特別提及林市長關心的再生能源使用，讓大家知道各城市作法雖有不同、但目標都是一致的，希望在大家的共識及齊心合作之下，一同達到這樣的倡議。

亞太城市高峰會為兩年1次的重大國際性會議，分別由澳洲和澳洲以外的城市輪流舉辦，迄今已舉辦12屆。今年的主旨是「透過機會與挑戰重新定義城市」，希望透過各城市間的交流，提昇各城市的經濟發展並拓展商業合作。

▲基隆首度參與亞太城市高峰會 林右昌分享市港再生計畫實踐經驗。（圖／基隆市政府提供）

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