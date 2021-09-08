林智堅提縣市合併　謝國樑推「北北基」：相信不分藍綠都支持

▲國民黨前立委謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

新竹市長林智堅提出新竹縣市合併的建議，引起各界熱議。國民黨前立委謝國樑8日也喊「北北基」合併，「相信這個想法是超越個人利益，也不分藍綠都能支持的主張」。

謝國樑表示，最近因為林智堅拋出新竹縣市合併的主張，引發熱列討論，基隆併入台北或新北，或是規劃成北北基生活圈，這是他十多年前的從政主張，也認為這才是基隆的出路，基隆擁有得天獨厚的海港資源，也是合併後的北北基能躍升國際大城的最後一塊拼圖。

謝國樑認為，不管是新竹縣、市合併，還是北北基合併，背後牽動的核心問題都是在資源分配，眼看著2010年直轄市改制與縣市合併造成的城鄉差距Ｍ型化的問題日益惡化且未見改善，「中央政府有必要針對台灣的國土規劃與行政區劃進行通盤檢討，財政劃分也要同步進行」。

謝國樑強調，這已經不是地方發展受阻的問題了，也同樣是台灣發展面臨的困境，不合時宜的行政區劃，導致地方政府為了各自的人民在向中央搶人、搶錢、搶資源的軍備競賽，這對台灣來說，已經是刻不容緩的事情。

謝國樑指出，當時馬政府推動國土規劃與行政區劃，最後的結果和預期的有落差，新北市升格為直轄市後，他就非常擔心基隆的發展，多次呼籲基隆應併入直轄市，因此當年國樑也推動新北市、台北市、基隆市合併的立法，推動不順遂，深覺對市民有愧，至今仍有遺憾。

謝國樑表示，想推動北北基合併，是基於對基隆的發展，對市民的福祉，以及對台灣的區域發展，可以完善台灣的首都圈，「相信這個想法是超越個人利益，也不分藍綠都能支持的主張」，希望執政的民進黨，能正視這問題。

謝國樑也認同基隆市長林右昌的主張，應該對國家的國土規劃有更高的整體思維，具體作為可以再討論，也呼籲基隆的立委蔡適應應該表態跟進林右昌市長，而不是把國土規劃的發展推給法令不足。