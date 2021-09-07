基隆65校近2萬學生符合接種資格　 醫師23日入校施打BNT疫苗

▲基隆65校近2萬學生符合資格， 醫師23日將入校施打BNT疫苗。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

BNT疫苗到貨後，基隆市統計公私立高中職、五專1到3年級、國中與今年9月1日前滿12歲的小學生，共計65校近2萬人符合接種資格。基隆市長林右昌7日公布，本市預計在9月15日起針對75歲以上長者施打第二劑疫苗，至於學生BNT疫苗則規劃自9月23日開始施打。

林右昌指出，本市1萬901位75歲以上長者中，有6849人已完成平台預約登記，將安排至醫療院所施打第二劑疫苗，其餘未預約登記長者則安排在9月15至17日集中施打，全市7區各里施打時間將於9月9日對外公告，9月10日前將疫苗施打通知單送達家戶，相關便民措施包含疫苗公車、計程車等，都比照第1劑集中施打規劃。

至於學生BNT疫苗施打規劃，林右昌指出，本市將於9月23日開打，依照中央規定，本市各高中職及五專前三年（經國學院）學生，將入校進行施打，近日內就會發放家長同意書。

衛生局表示，目前規劃7家合約醫療院所醫護人員進入校園施打BNT疫苗，接種順序由高中職優先、再來是五專1到3年級，接著是國中生，最後才是今年9月1日前年滿12歲的小學六年級學生。另衛生局比照流感疫苗接種模式，安排合約醫療院所到學校集中施打，學生可以在校打疫苗，或由家長帶至醫療院所施打，打完疫苗若不舒服，可請3天接種疫苗假，必要時可延長，不列入出缺勤紀錄。

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