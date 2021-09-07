▲好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門，辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

傳承167年鷄籠中元祭，7日傍晚於老大公廟舉行「關龕門」儀式，由基隆市長林右昌與輪值李姓宗親會主任委員李騰龍等人，共同扣上鎖頭、關上龕門，請「好兄弟」返回冥間，並在鳴炮聲中完成儀式。

關龕門儀式是由道長帶領主普李姓宗親會等貴賓進行淨壇、恭讀疏文敬告天地，並依循古禮上香、獻花、獻果以及經衣、財帛；再將裝有登記簿、鑰匙的錦盒取出，記錄關龕門時辰及姓名。隨後，由林右昌、李主任委員以及議長蔡旺璉、老大公廟主任委員陳丁寶等人共同鎖上門鎖，完成整個關龕門儀式。

▲關龕門儀式已圓滿完成。

林右昌致詞時指出，關龕門儀式已經圓滿完成，基隆人在中元祭期間的祭祀都非常誠心誠意，今日也是本市連續27日零確診的日子，幾乎在開龕門普渡以來都是零確診的狀況，這都是託宗親會的福氣，以及所有市民共同遵守防疫規定

林右昌表示，今年中元祭在施放水燈時，各姓氏的水燈都放得很順利，相信各宗親會來年一定都會順利平安，感謝今年輪值主普的李姓宗親會的辛勞，以及各宗親會的幫贊，讓今年的所有科儀都能夠順利圓滿。

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