　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

▲好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門 辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕。（圖／基隆市政府提供）

▲好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門，辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

傳承167年鷄籠中元祭，7日傍晚於老大公廟舉行「關龕門」儀式，由基隆市長林右昌與輪值李姓宗親會主任委員李騰龍等人，共同扣上鎖頭、關上龕門，請「好兄弟」返回冥間，並在鳴炮聲中完成儀式。

關龕門儀式是由道長帶領主普李姓宗親會等貴賓進行淨壇、恭讀疏文敬告天地，並依循古禮上香、獻花、獻果以及經衣、財帛；再將裝有登記簿、鑰匙的錦盒取出，記錄關龕門時辰及姓名。隨後，由林右昌、李主任委員以及議長蔡旺璉、老大公廟主任委員陳丁寶等人共同鎖上門鎖，完成整個關龕門儀式。

▲好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門 辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕。（圖／基隆市政府提供）

▲關龕門儀式已圓滿完成。

林右昌致詞時指出，關龕門儀式已經圓滿完成，基隆人在中元祭期間的祭祀都非常誠心誠意，今日也是本市連續27日零確診的日子，幾乎在開龕門普渡以來都是零確診的狀況，這都是託宗親會的福氣，以及所有市民共同遵守防疫規定

林右昌表示，今年中元祭在施放水燈時，各姓氏的水燈都放得很順利，相信各宗親會來年一定都會順利平安，感謝今年輪值主普的李姓宗親會的辛勞，以及各宗親會的幫贊，讓今年的所有科儀都能夠順利圓滿。

▲好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門 辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕。（圖／基隆市政府提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族　法官說話了

1人演3角！女介紹虛擬假閨蜜「談戀愛」　詐財近200萬

已婚超商男店員偷吃國中妹！帶回家嘿咻3次　妻查手機崩潰

茶壺山步道遭噴致命巴拉刈　狗狗誤舔呼吸困難+吐血「凌遲3天亡」

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
「灰白屎拉半年」！他暴瘦7KG慘罹癌　醫嘆：大多半年內走掉
「定食8」彰化店結束14年營業！網哭喊：回憶沒了
北科附工223人二採結果出爐！機師兒染疫　師生急居家隔離
不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」
快訊／侯友宜急邀18家醫院因應Delta　下令急救責任醫院全
快訊／幼兒園群聚延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR
北市中秋節能不能烤肉？柯文哲說話了
新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接　黃姓宗親會傳承百年文化

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

台南全面防堵Delta病毒入侵　黃偉哲祭出幼兒園加強版防疫措施

台南實施役男入營免費篩檢服務　黃偉哲：建立防護力！

「定食8」彰化店結束14年營業！全縣剩2間網哭喊：回憶沒了

蚵產業受衝擊　上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

長榮機師確診　桃園環保局蘆竹長榮大樓附近擴大清消

促談人才招募合作　三井outlet團隊拜會台南市勞工局

北區國稅局與荷蘭集團企業　6度簽署預先訂價協議

防新冠也防腸病毒！正確洗手7重點　阻斷病毒第一道防線

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

失聰英國蹲獵犬患「分離焦慮症」 主人溫柔碰額頭安撫互動超有愛

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接　黃姓宗親會傳承百年文化

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

台南全面防堵Delta病毒入侵　黃偉哲祭出幼兒園加強版防疫措施

台南實施役男入營免費篩檢服務　黃偉哲：建立防護力！

「定食8」彰化店結束14年營業！全縣剩2間網哭喊：回憶沒了

蚵產業受衝擊　上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

長榮機師確診　桃園環保局蘆竹長榮大樓附近擴大清消

促談人才招募合作　三井outlet團隊拜會台南市勞工局

北區國稅局與荷蘭集團企業　6度簽署預先訂價協議

防新冠也防腸病毒！正確洗手7重點　阻斷病毒第一道防線

林安可炸裂江少慶　統一4比1領先富邦

陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

台提醒「中國承諾華而不實」　國台辦：民進黨當局離間生事、不自量力

《糖果人》男主角「傷口腐爛擴散」！花4小時化妝呈現效果

東森購物前八月每股賺11.31元　穩坐國內獲利第二高電商寶座

陽岱鋼本季一軍首打席終於亮相　代打敲滾地球

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接　黃姓宗親會傳承百年文化

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

有影片！Xperia 5 III售價近3萬、9月10日預購、設計解密看這篇

兒自閉過動又有妥瑞症　她牽孩子下跪道歉：沒有人生下來就想被討厭

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

地方熱門新聞

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

勿高雄式左轉！高市府曝2常見肇事因

嘉市鐵路高架化　史前2500年人類骨骸出土

愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚

定食8彰化店結束14年營業！全縣剩2間

長榮機師確診　長榮大樓附近擴大清消

桃園13萬名國、高中生　9/23起接種BNT

排雲山莊上限40人住「採隔板梅花座」

中秋節活動會視疫情滾動式檢討

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

嬷凌晨跌倒動彈不得　警消破門救人還幫「顧家」

台南卡拉OK違規營業將移送開罰

更多熱門

相關新聞

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接

傳承167年辛丑鷄籠中元祭，7日晚間6時30分在慶安宮舉行交接手爐儀式，此為中元祭最後一個祭典科儀，由輪值主普的李姓與次年輪值的宗親會代表，透過交接手爐的儀式，為為期1個月的中元祭，畫下完美的句點。

少子化空屋多房價居高　他質疑不合理引論戰

少子化空屋多房價居高　他質疑不合理引論戰

小三加正宮好友…聊1年半後爆「曾跟妳老公在一起」GG

小三加正宮好友…聊1年半後爆「曾跟妳老公在一起」GG

林右昌攜手八耐舜子　用畫作退散馬路三寶

林右昌攜手八耐舜子　用畫作退散馬路三寶

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族

關鍵字：

基隆中元祭關龕門

讀者迴響

熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面