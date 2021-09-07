新竹市醫師牙醫師公會支援防疫 捐出156萬值班補助

▲新竹市長林智堅代表接受捐贈。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

防疫期間，新竹市醫師公會及牙醫師公會至前線支援新竹市社區篩檢站、疫苗施打站，今（7）日聯合捐出「值班補助」、共156萬6千元，助竹市社福機構團體及弱勢家庭，約3千人受惠。新竹市長林智堅代表接受捐贈，他說感謝醫師、牙醫師公會、及許多基層診所的夥伴與護理人員，一同在疫情期間完成許多不可能任務，包括5天內成立第一座社區篩檢站、24小時完成全國首座專責疫苗施打站、18小時完成全國最大竹科專案篩檢站等，這次更捐出補助，以實際行動幫助弱勢，讓城市充滿溫暖，｢新竹市有你們真好｣。

林智堅表示，感謝新竹市醫師公會及牙醫師公會的醫師們，在疫情嚴峻期間，不但在前線守護國人健康，現在更將社區篩檢站及疫苗施打站的補助捐助成善款，今藉由防疫會議感謝新竹市醫師公會與牙醫師公會。

林智堅說，疫情以來新竹市府上上下下總動員，背後有許多民間力量支持，尤其專業醫療團隊更是重要。當時竹市成立國軍醫院社區篩檢站，新竹市醫師公會理事長邱國華就是計劃中的關鍵人物，以身作則投入篩檢站工作，還說服更多醫師加入。到後來全國最大竹科專案篩檢站的成立，也是邱國華理事長帶著許多醫護人員協助，不僅守護市民健康，也守護台灣重要的半導體產業。

新竹市醫師公會邱國華理事長表示，非常感動竹市醫師們的愛心，在疫情中醫師們也受到影響，但大家還是伸出援手，提供善款給日子更難過的朋友，「這種情懷永遠有溫度，也是善的連動與循環！」邱國華說，希望透過捐助在疫情之際帶給弱勢民眾溫暖，迎來光亮。

新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文表示，疫情期間發現有許多人過得很辛苦，也有許多社福團體募不到經費，而醫師的使命就是聞聲救苦，因此盼透過這筆善款盡可能幫助到更多需要的人，也希望更多人響應公益。

社會處表示，感謝新竹市醫師公會及牙醫師公會的愛心，這筆捐款將提供給社福單位，用以協助更多受疫情影響、亟需救急的民眾，也幫助弱勢孩童添購開學用品。市府呼籲，期待拋磚引玉的義行，能號召更多愛心，讓這份愛延續下去。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導