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竹市爭取長輩第二劑造冊通知　三大貼心服務不變

▲新竹市長林智堅日前視察施打站。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅日前視察施打站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，為協助65歲長輩接種第二劑疫苗預約，新竹市府設有疫苗專線03-5355137，專人協助長輩，歡迎長輩多加利用，竹市府也將積極向中央爭取，開放長輩免上網，由地方政府透過民政系統，造冊發通知單為長輩施打第二劑疫苗。

林智堅表示，新竹市長輩都是防疫模範生，感謝長輩的配合，讓新竹市長輩疫苗涵蓋率名列前茅，65歲長輩疫苗涵蓋率高達80.39%。

林智堅也說，許多長輩們都很滿意第一劑疫苗市府主動造冊、通知、接送服務，新竹市府將積極向中央爭取，盼能因地制宜，沿用第一劑疫苗主動造冊、主動通知方式。

林智堅也強調，未來長輩第二劑若採用民政系統造冊通知，市府將維持三個不變，服務長輩施打疫苗，包含「疫苗計程車不變、復康巴士不變、到宅服務不變」，降低長輩不便。

此外，新竹市府持續啟動「長輩第二劑預約服務專案」，透過疫苗專線03-5355137，提供專人協助上網預約第二劑疫苗，長輩致電前，須備妥身分證件、健保卡、聯繫電話。

「請長輩別擔心，第二劑疫苗時間充裕」，林智堅說，新竹市率全國之先，在6月14日為長輩接種疫苗，依據中央流行疫情指揮中心指示，第二劑疫苗須間隔10至12周，首批長輩最快可在滿10周後、也就是8月25日開放預約、接種，目前時間都很充裕，請長輩不用擔心。

「三大貼心服務不變」，林智堅強調，向中央積極爭取長輩第二劑造冊通知，新竹市府將持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，體貼長輩，路途較遙遠長輩可撥打55688，預約疫苗計程車；行動不便長輩則可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩也電致03-5352615，申請到府施打服務。

衛生局提醒，疫苗專線服務時間為周一到周日9時至17時，長輩預約第二劑疫苗時，請先備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並告知第一劑接種時間、身分證字號、健保卡號、手機電話，以利安排第二劑疫苗接種。長輩若無手機，也可改留家屬電話號碼等可聯繫方式。

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