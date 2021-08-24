二級警戒再延長 竹市依照中央流行疫情指揮中心指引辦理

▲林智堅強調，防疫工作仍不能鬆懈。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應中央宣布二級警戒延長至9月6日，調整部分指引，新竹市長林智堅今召開防疫會議，宣布竹市依循中央指引，同住家人內用免隔板、市場開放內用但仍禁止邊走邊吃、自修室與K書中心也開放；校園操場9月1日起重新開放，並實施人流控管。他也強調，防疫工作仍不能鬆懈，市府將持續稽查戶外戴口罩，請民眾配合，並落實實聯制、消毒等個人生活防疫。

林智堅表示，中央鬆綁部分措施，竹市依照中央流行疫情指揮中心指引辦理，針對內用，開放同住親友聚餐不需使用隔板、梅花座及專人分菜；公有市場、假日市集也開放內用，但須實施梅花座與隔板，仍禁止邊走邊吃。

校園室內空間仍不開放，9月1日起將開放戶外操場，實施實聯制、出入量體溫及人流控管，教育處說明，400公尺操場200名以下，200公尺操場（含小於200公尺之操場）則為100名以下。林智堅也呼籲民眾，使用各場所、在外運動仍須戴口罩，市府將設置防疫公告、並派人巡視。

自修室與K書中心則開放，惟須依據中央「K書中心防疫管理措施指引」，並落實實聯制、人流控管、每小時定期巡邏及清潔消毒等防疫措施。

集會活動人數限制則依照中央指引，室內80人、戶外300人，林智堅也指出，若有社團申請活動，也應避免聚餐，並落實人數管控、戴口罩等防疫規範。

「防疫優先！」林智堅強調，二級警戒再延長，部分措施鬆綁，但防疫工作仍不能鬆懈，市府仍會強力稽查戶外全程配戴口罩，也請民眾落實出入公共場所實聯制、消毒等個人防疫。