竹市各站所預約近額滿　明起為3萬6787名預約者接種

▲新竹市長林智堅日前視察疫苗施打站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第四輪疫苗預約今截止，新竹市總計3萬6787人預約，各站所預約達99.8%額滿，明起至8月6日將在疫苗站、五大醫院為民眾開打，新竹市長林智堅表示，本次預約量能近全滿，感謝市民積極接種、共築防護網。此外，新竹市府昨日（28日）也為1543位補習班教職員接種疫苗，補教職員施打率達91.3%，盼完善教育防疫網，讓親師生家長放心復課。

林智堅表示，第四輪疫苗者為38歲（72年次）以上的民眾，本次預約人數也刷新以往紀錄，也顯示越年輕民眾施打意願越高。

另外，新竹市府持續強化高中以下教職員疫苗接種，林智堅表示，竹市高中以下教育單位，已有8450名教職員已接種疫苗，昨（28日）再完成1543位補習班教職員工施打，共為近萬教育界教職員完成接種，為復課及開學做好準備。

新竹市府提醒，針對因故未接種疫苗或未達14天者工作人員，市府也提供「免費快篩服務」，讓他們可依據中央流行疫情指揮中心規範，每3至7天定期快篩，以減輕各教育單位受雇者負擔。

補習班業者陳主任及林主任說，防疫停課期間補教業要維持營運真的很辛苦，謝謝市府對補教業者的支持，現在「有什麼疫苗就打什麼，早打早放心」，增強教職員工防護力，配合防疫管理指引完善及落實補習班防疫，讓親師生安心、放心及有信心才是復課首要工作。

衛生局說明，「免費快篩服務」即日起開放電話預約，專線03-5355175，專線服務時段每天8時至17時 （中午時段不休息），預約快篩時段每周一至周六，上午8時至10時15分，下午14時至16時15分，民眾預約時須告知身分證字號，前往篩檢時須自行開車、騎車，並務必攜帶身份證、健保卡。