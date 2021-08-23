高端疫苗開打首日　竹市報到率95.6%

▲新竹市長林智堅上午到疫苗施打站關心民眾接種情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國產高端疫苗今正式開打，為20歲以上預約民眾接種，竹市目前總計有1萬374人預約，竹市今明兩日，開設7處疫苗施打站為民眾服務，截至上午11點接種人數2428， 報到率達95.6%。新竹市長林智堅上午也到疫苗施打站關心民眾接種情形。他說，疫苗涵蓋率愈高，防疫網才愈安全，呼籲市民朋友趕快來接種。另外，體貼上班族，市府也協調醫院，29日周日將加開國軍新竹醫院、新竹台大醫院、新竹馬偕醫院三院開設上午疫苗門診。

新竹市各疫苗站今湧入年輕人，林智堅上午赴疫苗施打站，關心民眾施打狀況，他說，高端疫苗開打首日，總統也捲袖接種，新竹市府開設疫苗施打站，預計今明兩天為約七千位預約民眾接種，週三至週日也有開設醫院門診為民眾接種。

另外，中央流行指揮中心也加發高端疫苗預約簡訊，請接獲簡訊者今早10點明天下午6點完成預約，市府也協調醫院，國軍新竹醫院、新竹台大醫院、新竹馬偕醫院三大醫院29日周日加開上午疫苗接種時段，讓民眾預約施打更方便。

林智堅強調，「疫苗涵蓋率越高，防疫網才能更完全」，本次高端疫苗接種資格年齡大幅下降，請民眾趕快疫苗接種，一起共築防護網。

「總統示範，讓人安心」，37歲林先生則說，蔡英文總統施打高端疫苗會讓民眾比較安心選擇高端，他身邊朋友大部分都打AZ疫苗，朋友也很好奇他打高端疫苗後續反應，他樂意跟大家分享。

43歲紀小姐表示，考量高端疫苗技術相對安全、副作用較小，所以趕在孩子開學前趕快預約疫苗，加強自己的保護力。她還讚，高端是國產疫苗，產量充足，她很快就預約到，沒有塞車。

42歲吳先生則說，其實自己偏向不要施打疫苗，也上網看過各個疫苗的製程，高端疫苗是蛋白疫苗，要打就選擇副作用最低的高端疫苗。

35歲張姓夫婦說，「沒有特別挑選，有什麼就打什麼」，接種時候只有當下痠痠的感覺，休息沒特別感覺。