「全世界剩台灣恐慌？」爆共鳴　鄉民嘆唯一解：美英都示範了

▲有網友問卦「現在全世界只剩台灣確診會恐慌嗎？」（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠疫情近日再度引發討論，有鄉民提到，只要有一堆人確診，或有傳播的可能性，一堆人就會恐慌，不禁問卦「現在全世界只剩台灣確診會恐慌嗎？」就有人回文，以美國做例子，「美國這幾個月確診數比去年同期多，但是你也沒看到美國人恐慌」；另一位網友也直嘆，「共存」就是台灣未來的生活。

有人在PTT的Gossiping板上回文，看到有人問卦「現在全世界只剩台灣確診會恐慌嗎？」忍不住直回「是！」並以美國做為例子，「美國這幾個月確診數比去年同期多，但是你也沒看到美國人恐慌」，不管是大型戶外活動、音樂會、體育賽事都照樣舉行，也開放觀眾入場。

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除了室外活動，室內健身房、百貨公司也都是人，而比起疫情，美國人反而覺得上週颶風肆虐還比較嚴重，「新聞也沒幾家 在報導新冠肺炎，只叫大家室內記得戴口罩，室外沒戴也不會有人理你。」

▲有網友直嘆，台灣疫苗覆蓋率根本就還不夠，不能跟美國相比。（示意圖／記者李毓康攝）

另一位網友也發文問卦「美英都示範了」，提到美、英和以色列的疫苗覆蓋率都超過六成，但每天都還是有上千上萬的人感染，「這就是台灣未來的生活。」而台灣的差別是境外控制相對好、人民自我約束高，也質疑道「既然已經知道打完疫苗還是有傳染力，且也會被傳染，為什麼還要限制那麼多？」「什麼時候才能習慣與COVID-19共存的生活呢？」

貼文一出，就有人也紛紛留言，「重症會造成醫療崩潰，所以先拉高接種率才是真，之後還是回歸正常生活，但現在疫苗不夠」、「台灣要封邊境多久？總不可能一輩子」、「遲早要學英美啦！共存是必然的」、「全世界都共存的時候，你還在隔離怎麼玩」、「疫苗越打越多，觀念也要改變，要跟病毒共存，降低重症率，不要幻想不會被感染。」

不過，也有網友反駁，「所以我說那個疫苗覆蓋率在哪？有跟人家一樣6成再來說好嗎」、「你是沒說錯，但也要疫苗都打足了再說囉」、「沒看新聞的嗎？以色列打完疫苗，感染重症和死亡率都不降反升了，光靠疫苗效力不夠」、「人家疫苗打夠，流感化應對好嗎」、「雖然這樣，但美國9/5還是死了377個」、「等我打完兩劑我也不慌了好嗎？」