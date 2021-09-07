智利批准「科興疫苗」用於6歲以上兒童　拉丁美洲第1國

▲智利所有疫苗供應量中，中國科興疫苗就占了2/3。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

智利政府6日批准，中國科興疫苗（Sinovac）可用於6歲以上兒童，成為第一個採取此措施的拉丁美洲國家。衛生部副部長達薩（Paula Daza）表示，「我們將於9月展開12歲以下兒童的接種計畫」。

衛生部公衛研究所所長加西亞（Heriberto Garcia）表示，在8人專家小組中，一共5人投票贊同此政策，僅1名專家認為，尚無足夠有效數據證明其效果，因此投下反對票。另外，還有2名專家認為，應先開放12歲以上兒童施打。

《美聯社》、《彭博社》報導，智利已經超過3/4成人完全接種，目前累計注射2940萬劑，此數量足以讓71.9%人口完整接種，在全球接種劑量排名中位居第15。該國每日活躍病例已從6月高峰期的7.9萬例降至3235例，並且開始向老年人及擁有潛在疾病者追加施打第3劑。

科興在智利全部疫苗劑量中占了2/3，雖在醫學期刊《刺胳針》（Lancet）一份研究中，被證明對3歲以上兒童安全有效，但也被指出，預防感染的效力不如mRNA疫苗。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast