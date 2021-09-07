一張圖看Delta「3大難纏特性」　醫曝重症率2.5倍：隔離期恐要拉長

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（6）日宣布長榮突破性感染機師基因定序結果，案16119以及案16120和案16120就讀高中兒子（案16122）確定感染Delta病毒。精神科醫師潘建志就用一張圖來讓民眾理解並記住Delta病毒的特性，而Delta病毒最明顯的不同是，「在人體內複製的更多、更快。」

潘建志醫師在臉書粉專上表示，Delta病毒「在人體內複製的更多、更快」，因而有了3個明顯的改變。

1.曲線往上移，代表在人體中的病毒量增加，確診個案測量到PCR的Ct值通常較低。

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2.曲線往前擴張，潛伏期從5天減少至4天。感染後傳染力更強，症狀出現更早，而越短的潛伏期會越不易防堵，在病患身上的病毒被檢查出來之前，可能就已傳染給其他人，以至於來不及隔離。

3.曲線往後擴張，代表病毒存在體內的時間拉長，有學者認為隔離天數應拉長為18天。

▲長榮2機師確定感染Delta病毒。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

潘建志認為，光是病毒量增加，應對上就會有差異，病毒若排出體外，在空氣中的濃度增加，「形成氣溶膠的機率變大，停留在空氣中更久，傳得更遠」，因此社交距離也要拉得更遠才會再安全一些。

再來是疫苗的部分，潘建志說，疫苗低度接種或使用疫苗保護力不佳的國家，若要防堵Delta病毒，勢必得付出更高的社會成本，因此買疫苗的錢就相對變得便宜。

若感染Delta病毒，體內病毒量增加，就會侵入更多人體細胞，破壞力也更強，所以住院和重症的比率也會跟著增加，大約是2.5倍。潘建志表示，Delta病毒的症狀以頭痛、喉嚨痛、流鼻水和發燒為主，之前一些咳嗽、嗅覺喪失的症狀則相對少了很多。

潘建志也強調，每種病毒的特性不同，可以將Delta病毒當成另一種病毒，必須配合更嚴格的防護和隔離措施，民眾應該要不怕痛的去接種第二劑、第三劑疫苗。