LIVE／板橋幼兒園群聚+中和學童確診　侯友宜9:50緊急說明

記者蘇晏男／新北報導

新北市板橋某幼兒園爆發群聚案，1名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長，為防疫情擴散，新北市長侯友宜昨晚宣布全市升為「強化二級警戒」；不料，今（7日）一早，又傳中和某國小生染疫，校方緊急停課3天。對此，侯友宜緊急取消原定行程，召開內部疫情會議，並於上午9時50分在市府災害應變中心說明。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

新北市府稍早表示，侯友宜7日因上午緊急召開內部疫情會議，原訂上午9時半的「2021就時對市─新北市場改建改造成果特展」開幕記者會取消，並於上午9時50分至市府9樓災害應變中心，統一受訪。

針對板橋某幼稚園群聚案，侯友宜昨晚已緊急召開應變會議，除宣布新北強化二級警戒外，也祭出4項規定：一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天；二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課；三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人；四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

根據《自由時報》報導，這5所學校分別為：板橋區新埔國小附設幼兒園（停課14天），新埔國小全校（預防性停課3天），莒光、江翠、板橋國小共5個班級、1個托育中心也預防性停課。

不料，7日一早傳出中和某國小1名學童確診，校方緊急停課3天。據悉，該學童的阿嬤PCR採檢陽性，家人緊急被匡列隔離並採檢，才發現該學童也PCR確診，CT值32，疑與板橋案無關。

▼新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）