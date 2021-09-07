快訊／北市2幼童曾去「新北染疫幼兒園」讀書　PCR結果出爐

▲北市某學童在新北幼兒園上課，9月1日開學後回到台北市的公立幼兒園讀書，北市針對該間北市幼兒園預防性停課。（圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

新北市某間幼兒園爆發群聚感染，一名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長；由於有2名北市幼童曾於8月下旬在新北該家幼兒園上課，並於9月1日回到台北市中正區、中山區各1家幼兒園上課，因此2家幼兒園、以及1家同棟大樓的幼兒園目前都預防性停課。不過台北市衛生局表示，目前就讀中正區、中山區某幼兒園的2名學童，都採檢為陰性。

面對新北市幼兒園爆發群聚感染案，柯文哲於6日下午防疫記者會時表示，目前北市已知，有一名北市學童在這家新北幼兒園上課，現在9月1日開學之後，又回到了自己就讀的北市公立幼兒園就學；北市正在調查這位學童有無被感染，如果檢查是陰性，還是得觀察一段時間，因為陰性只代表這段時間沒感染，還是要隔離觀察14天、PCR。

柯文哲說，萬一北市這位學童去新北幼稚園上課，並在該地方被感染，那幾乎整個學校都要隔離；所以現在打算先讓該所學校學校預防性停課一天，等學童結果出來後再做處理。

據了解，柯文哲結束防疫記者會後，北市府緊急通知，不只有1名學童去新北染疫幼兒園上過課，總共有3家幼兒園，分別為北市中山區1所、中正區2所，並於7日預防性停課。不過其實僅只2名幼童曾去新北染疫幼兒園上學，之所以有3家幼兒園停課，只是因為中正區2所幼兒園屬同一棟大樓，所以都實施預防性停課。

台北市教育局6日晚間說明，教育局皆嚴陣以待，持續追蹤隔離者的採檢情形，同時也要求學校及附設幼兒園都必須將最新訊息傳達給各班家長，7日停課進行全面環境消毒，之後則視採檢結果再行通知。

事隔一日，台北市衛生局7日表示，北市中正區、中山區2名學童採檢皆為陰性。