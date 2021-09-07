幼兒園群聚陽性率60%！ICU醫憂曝「1人感染要算2人」　3問題成關鍵

▲幼兒園娃娃車。（圖／記者許宥孺攝）

記者許若茵／綜合報導

新北板橋某幼兒園爆發群聚感染，至今已有1名教師、1名家長與8名幼兒染疫！醫師陳志金發文提醒，「家長很難全身而退」，還有3個問題值得密切關注。

新北板橋某間幼兒園爆發群聚感染，已有1名教師、8名幼兒、1名幼兒家長確診，新北市為防堵疫情提升為強化二級警戒。原本受波及的板橋區某附幼停課14天、某國小全校預防性停課3天，中和區某國小疑似1學童感染，校方緊急通知今起亦停課3天。

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▲新北某幼兒園一名教師、8幼童確診，《ETtoday新聞雲》直擊現場。（圖／記者陳以昇攝）

陳志金在臉書「Icu醫生陳志金」發文指出，幼兒無法打疫苗，平日又常有咳嗽、流鼻涕等症狀，即使確診症狀也不明顯，或是難以區分。

「家長很難全身而退」，陳志金直言，幼兒感染被隔離，家長要照顧陪伴，就會近距離長時間接觸，所以感染一名，基本上就「算兩名」了。

▲新北幼兒園群聚。（圖／王譯萱製）

此外，陳志金提到，採檢15人中，就有9人是陽性，比例高達6成，這些問題都令外界相當擔心。

值得關注的是，陳志金提出3個問題，包含：「這個傳播方向是怎麼進行的？」、「是不是Delta變異株？」、「Delta變異株是否已在社區內傳開來了？」，提醒民眾鎖定指揮中心記者會的最新說明。