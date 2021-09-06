失智老婦遭無良看護狠虐！　兒痛揭：巴頭澆熱水、拔毛　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市傳出有一名外籍看護對失能老婦巴頭、燙熱水以及拔陰毛，這名老婦的兒子透過「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」發文揭露這件事，這名老婦人的兒子表示自己非常痛心，深覺不孝，自己已經辭職照顧母親，但他也質疑施暴的外籍看護並沒有因此失業、遣返，反而是轉到其他僱主家庭來工作。

▲監視器拍下外籍看護對失能老婦人施暴巴頭 。（圖／當事人提供）

「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」在臉書發文揭露，表示高雄市有一名四十多歲的男子，在去年2月聘請外籍看護來照顧失能的母親，但卻在今年8月發現母親身上有不明瘀傷，詢問外籍看護，她說不知道，直到母親眼睛無故又出現黑青，他才調閱監視器發現外籍看護的惡行。

▲老婦人受傷情況 。（圖／翻攝台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會臉書）

▲老婦人驗傷單 。（圖／翻攝台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會臉書）

揭發真相之後，這名兒子相當自責，因為早在今年5月母親就有反應過外籍看護會施暴，但他以為是「胡思亂想」，現在很懊悔當初沒有聽媽媽的話，相信母親，而且這名外籍看護坦承自己有用熱水燙，造成水泡，還有恐嚇不得聲張，怕給自己壞印象。

這名外籍看護竟然每天對母親施暴，像是「打媽媽的頭、抓頭髮、強灌飲食、大力推媽媽」，而且在看過監視畫面之後，還辯稱自己家鄉都是這樣照顧阿公、阿媽，最後仲介公司登門道歉，同時請這名外籍看護寫下悔過書。而且「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」還說這名外籍看護還被仲介公司轉到下一家雇主，繼續賺取買公費用，這也凸顯了台灣「完全沒有淘汰不適任外籍看護的機制」，呼籲雇主們自求多福？

針對這起案件，高雄市社會局北區社福中心區主任張容榕表示，接獲這起案件之後，立即派社工到案家關懷，經過了解之後家屬決定使用居家長照夜間喘息服務，在這一段時間可以紓解照護壓力，未來若是有法律的需求，也會提供給家屬。

高雄市勞工局對本起案件也做出四點回應：分別是雇主並沒有向勞工局反應，也沒有向勞動部勞動力發展署1955勞工諮詢專線來申訴。目前已經派員前往了解，建議雇主可以循資協調會議程序處理。第三是雇主認為該名外籍看護不適任，同時不同意她轉換雇主，可以提供這名外籍看護傷害被看護人的報案相關資料，勞工局將會函報勞動部裁定廢聘。



最後勞工局也呼籲，一旦有移工無法勝任所從事的工作時，可撥打勞動部24小時1955申訴專線，即可派案至各地方政府，勞工局第一時間就會指派諮詢人員以移工母語進行協調，以有效協助解決問題。





