高雄9／23校園集中開打BNT　粗估施打率7成！星期五接種最熱門

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

北部疫情趨緊，校園疫苗接種需求急迫。高雄市長陳其邁7日宣布，高雄市BNT疫苗採校園集中接種，8日會發送意願表，23日開打。有高中端反應，依過去疫苗接種經驗，真正施打人數約七成，星期五是最熱門的預排時段，因為接種後，六、日能在家休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄市校園集中施打BNT。（圖／高雄市政府）

陳其邁指出，BNT施打期程為9月8日起發送意願調查表，13日收回家長意願同意書，17日由醫療團隊安排動線規劃，23日至10月8開打，並由22家合約醫療院所入校接種疫苗。

陳其邁提醒，施打BNT有家長注意事項，政府規劃12至18青少年接種，主要以校園接種為準，不具強迫性個人意願，假如接種後不舒服或到醫療接種，可以向學校申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，若家長有因此請假，也能請防疫照顧假；若個別學生有特殊接種需求，評估在醫院接種比較好，可以請假，家長也能請防疫照顧假。

▲▼施打BNT注意事項。（圖／高雄市政府）

教育局表示，7日已將意願調查書轉給各校，請學生交給家長填寫，各校與轄區衛生所商量排定接種日期，學生接種疫苗如有不良反應，可申請疫苗假，不列入缺勤紀錄，疫苗假以3天為原則，有必要可申請延長。



高中端反映，依過去流感疫苗接種經驗，同意接種人數約八成，真正來打的大概七成。超過一、兩千人的大型學校，接種時間可能需要2天。現在星期五是最熱門的預排時段，因為學生接種後，星期六、日可以好好在家休息，也方便有家人照看。

小港高中校長陳建民表示，學校已發出接種意願調查表讓學生帶回去與家長商量回覆，校園接種後2周內的體育課程，已安排由動態轉為靜態活動，像如果是球類運動，就從戶外課程調整為戰術教學等，避免學生劇烈運動，多喝水休息。