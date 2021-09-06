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桃園13萬名國、高中生　9／23起校園接種BNT

▲桃園13萬名國、高中生，923起接種BNT。（圖／市府資料照）

▲桃園13萬名國、高中生，923起接種BNT。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦指出，桃園疫苗接種總劑次達112萬596劑，劑次涵蓋率約49.3%，略高於全國，預估本週完成第七輪疫苗施打後，劑次涵蓋率將突破50%。在BNT校園接種計畫部分，桃園市預計約有13萬名學生接種，教育局自6日起陸續將接種須知、接種意願書等文件配送至各學校，並進行人員造冊，預計9月23日起高、國中學校學生開始接種。

而基於防疫需求，桃園位於國門第一線，鄭市長認為，桃園機場、民航業及醫院同仁疫苗覆蓋率應達100%，市民疫苗覆蓋率也應持續提高，以發揮群體免疫效果。鄭市長談到，至9月9日為止，桃園市實施強化二級警戒，包含賣場、超市、景點等公共場所均落實人流管制。

根據觀旅局統計，9月4日、5日桃園市十大景點單日遊客人數約落在8萬至9萬人次，人流比例約14%，代表人流尚屬正常，其中青埔、竹圍漁港、永安漁港、新屋綠色走廊等4處景點遊客數較多，人流比率超過20%。

另外，先前因應國內進入三級疫情警戒，為避免部分行業人力調度問題，勞動部放寬輪班間隔至8小時。由於目前全國疫情警戒已降至二級，勞動部函文通知包含製造業、批發業、綜合商品零售業、倉儲業行業，最遲須在8月27日前，將輪班間隔恢復至11小時，也請業者遵守相關勞動規範。

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