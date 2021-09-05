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徵件倒數！新北市文學獎用文字書寫心中「宅新北」

▲新北市文學獎用文字書寫心中「宅新北」 總獎金超過百萬。（圖／新北市文化局提供）

▲2020年第10屆新北市文學獎得獎作品集。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

徵件倒數！第11屆新北市文學獎進入最後收件階段，將於9月30日截止。今年度首增加「新住民文學創作組」，並以「我在新北的故事」為主題，希望以不限國籍與文類方式，讓居住新北的你我，以多元的視角書寫心中的新北模樣。

文化局表示，文學獎邁入第11屆，幾年下的成果累積收件作品超過萬件，多元自由的包容性，更成為新北文學獎一大特色。今年徵件分為5大類7組分別為，「散文（一般組、青春組）」、「新詩（一般組、青春組）」、「短篇小說」、「繪本故事」及今年新增的「新住民文學創作」。

作家劉克襄曾表示，新北市是一個郊野豐富的地方，多樣的素材能作為一輩子的文學創作養分。評審也提及受疫情衝擊，民眾的日常有了巨大的轉變，居家宅時光增多，大家有更多時間能夠沉澱自我，從一日三餐飲食起居、居家環境佈置打理到遠距教學、線上會議等，這些生活型態的不同皆是值得用文字記錄的日常，透過寫作更能進一步書寫疫情下的城市紋理。

新北市文學獎得獎作品皆會收錄於得獎作品集並集結出版，歡迎對文字書寫有興趣的民眾把握徵件最後倒數踴躍參與！報名採線上或紙本投件報名方式，參賽者可自由選擇其中一種方式報名參賽。活動詳情請上「新北市文學獎」官網，及新北市文學獎簡章及網路報名連結：https://reurl.cc/1Y5dzG

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