爬「中橫四辣」屏風山　男登頂跌落邊坡！手臂骨折變形獲救

▲登山男子摔落邊坡手臂骨折，救援人員為其包紥固定。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行5人的登山隊伍，前往花蓮攀登中橫屏風山，4日上午，隊伍中一名男登山客，於登頂前不慎摔落約3公尺深的邊坡，造成手臂變形骨折，經花蓮縣消防局搜救小組入山救援下山送醫，所幸無生命危險。

花蓮縣消防局4日09時許接獲民眾報案後，立即派遣帶隊官新秀分隊分隊長温宗豪及隊員蘇信嘉、丁俊佑前往搜救，並同步聯絡太管處巡山員曾沛堯及合歡小隊警員蘇征望共同於登山口集結入山救援。

搜救人員當日下午1點左右發現受傷男子，男子左手臂已變形腫脹，所幸意識清楚且生命徵象穩定，立即協助包紮及固定，在給予乾糧、水份補充並稍作充分休息後，隨即護送患者往登山口回撤，順利於當日16時許安全步出登山口，傷患再經由花蓮縣消防局救護車後送，並與南投縣消防局救護車接駁送醫，順利完成本次即刻搜救任務。

▲救援人員護送受傷男子至登山口由救護車接駁送醫。



花蓮縣消防局局長林文瑞表示，太魯閣國家公園境內屏風山海拔3250公尺，名列台灣百岳「九嶂」之一，同與畢祿山、白姑大山、羊頭山素有「中橫四辣」之稱。由於屏風山，是深V地形，沿途陡峭，短距離高度落差高達1300公尺，因此辣度排在四座之首。該山域路段難度高，長年意外層出不窮發生，過去半年間就發生三起死亡意外事故。在此呼籲愛好登山戶外的民眾，登山活動前務必考量自身體力，依天候選擇適宜服裝，即便安排輕裝單攻行程，也應充分準備可供緊急過夜的設備（如求生毯、可緊急生火的器材、雨衣、禦寒外套、行動糧）、頭燈、求生哨，同時擬定登山計劃及備援方案，準備具GPS定位功能的通訊設備，並且最好結伴同行切勿落單及獨攀，以做好充足萬全準備再進行登山，方能增進保障登山之安全。

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