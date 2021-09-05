高雄外送員連人帶車噴飛骨折！酒測值0.8…辯「只喝2瓶啤酒」

▲27歲吳姓男子5日清晨酒駕自摔。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子5日清晨和朋友聚會，幾杯黃湯下肚後，他堅持自己騎車回家，但騎到漢中街時，車子一直往左傾，導致他連人帶車撞上路邊停放的自小客車，造成左手骨折、多處擦傷，酒測值0.8明顯超標，依公共危險罪送辦。

▲▼吳男自摔撞上對向停放自小客車，造成自己多處擦傷、左肩骨折；小客車後照鏡也受損。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在5日清晨4點31分，三民一分局接獲報案，漢口街、漢中街口有一起機車自摔後，再擦撞到路邊停放自小客車事故。

員警到場了解，擔任外送員的27歲吳姓男子，下班後和朋友聚會，朋友勸他不要酒後不要騎車，但他不聽勸，堅持自己騎車回家，行駛至漢中街口後，機車一直往左偏行，最後連人帶車撞上對向停放的灰色自小客車。

▲吳姓男子連人帶車噴飛，還說自己只喝2瓶啤酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，吳姓男子喝得很醉，意識清醒，雖然能對話但是話都說不清楚；經檢視傷勢，不僅左肩骨折，身上也有多處擦傷。吳男表示，只有喝2瓶啤酒，但員警不相信，送醫後酒測值0.8明顯超標，全案依公共危險罪送辦，並由交通分隊釐清事故原因及肇責。

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