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社會 社會焦點 保障人權

警闖紅燈抓劫匪害騎士顱內出血　家屬怒：百姓生命安全算什麼

▲▼新莊偵查隊長未依號誌左轉撞上直行騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新莊偵查隊長未依號誌左轉撞上直行騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市警局新莊分局偵查隊長林子翔1日晚上開私車南下，至台中偵辦強盜擄人案，追捕犯嫌過程時未配戴警示燈，紅燈左轉與對向騎乘機車直行的游姓男子碰撞，游男當場噴飛，送醫後腦部有血塊、身體多處骨折，至今仍未脫離險境，家屬氣得質問「我們百姓的生命安全算什麼？」林子翔自責表示車禍案件交由台中警方依規定處理，會負起責任，絕不逃避。

新北市新莊地區從事賭博的黑道幫派，日前因為獲利分配不均內部鬧翻，8月23日晚間許姓主嫌率人闖入另方人馬家中行搶，得手2百萬多元後，還將人強押到別處毆打，許嫌等人犯案後跑到台中地區藏匿被新莊警方得知，1日上午持拘票南下逮人。

由於嫌犯藏匿的新建社區出入都裝設監視器監控，讓員警難以埋伏，偵查隊長林子翔傍晚接獲員警請求支援的訊息，駕駛私家車帶著2位同仁趕往台中支援，行經台灣大道與忠明街口時得知犯嫌即將逃逸，左轉號誌尚未亮起時逕行左轉，與對向直行的游姓機車騎士發生碰撞，騎士當場摔飛傷勢嚴重，經送往中國醫藥學院急救，醫師判定顱內出血，開刀後目前仍在加護病房觀察中。

▼事發的路口車殼碎片四散。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊偵查隊長未依號誌左轉撞上直行騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

偵查隊長事後向上級回報這起警民車禍，當地交通分隊也到場秉公處理，對員警進行酒測，酒測值為0，肇事隊長也向家屬道歉坦承錯誤，並表示絕對負責任的態度，警方從凌晨一時許傷者開刀就一直陪伴在手術室，直到四時許開刀完畢；據醫生表示，傷者腦壓目前還算穩定，但因顱內出血還需要觀察，至於手腳骨折的部分，要等傷勢穩定後再進行開刀治療。

家屬得知消息後在臉書發文質疑：「一開始跟我說沒有跨縣市通報，後來我們家屬要求看執勤公務的公文，和跨縣市通報單的時候，新莊分局的副分局長又跟我們說他們確實違規在先，因為情況很緊急所以會負責，後面又說但他們確實是在執行公務，這是兩回事…我想請問依據，正在執勤公務刑警就可以知法犯法嗎？那我們百姓的聲明安全算什麼？」

這起因為警方違規造成騎士受傷的事故，也讓家屬不滿，員警強調當時確實是跨區辦案，也依規定通報，至於駕駛私車則是因為擔心跟監埋伏時遭認出，才會由偵查隊長自己開車，對於民眾的不滿警方能理解，也會負起全責。

▼隊長私車遭撞上後右側車門凹陷、車窗碎裂。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊偵查隊長未依號誌左轉撞上直行騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

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